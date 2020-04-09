影／神人共防疫！信徒背除瘟五福大帝徒步繞台消災除疫

新冠肺炎疫情持續，連神明也看不下去。花蓮縣吉安鄉掌管瘟疫的五福大帝決定環台沿途消災化煞，信徒輪流背著神像徒步走過大街小巷已18天，預計1個月時間環繞大半個台灣，希望肺炎能夠趕快過去。

五福大帝神轎23日自花蓮縣吉安鄉花邑宣靈會館出發，江姓活動指揮說，一路經中橫、南投、台中、台南、高雄、屏東、台東等地後回繞花蓮，除到友宮刈香沿途落腳各大廟宇，這兩天在台南市繞境。信徒表示，到昨天已徒步18天，希望幫忙各地盡快消弭疫情。

信徒說，這次有30餘名男女信徒輪流背著神像，路程依個人體力，每天預計最多會走40到50公里，全部里程大約800公里，希望讓更多人認識五福大帝，也希望掌管瘟疫的五福大帝能大發神威，肺炎疫情早日結束。

徒步信徒揹的是五福大帝，又稱五福王爺、五靈公、五靈官，本為掌管瘟疫瘟神，後被奉為民間驅逐瘟疫之神，也被大陸福州民眾奉為鄉土守護神、陰間的司法神，據稱台灣風行的八家將，即源於五福大帝的幕府神將。

信徒說，正值疫情爆發，希望透過信仰力量來幫助防疫，背著神明每走過一地大廟就暫停向在地神祇致意，或留廟裡稍做休息，但在山區有時只能搭帳篷，信徒用雙腳徒步，除履行跟神明的約定，也祈求疫情早日散去。