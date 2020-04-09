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花蓮卓溪死亡母黑熊送解剖 研判墜落重傷後遭啃咬致死

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮卓溪鄉上月17日發現一隻死亡母黑熊，腹部有大面積傷口，解剖結果出爐，排除遭槍傷。圖／花蓮林管處提供
花蓮卓溪鄉上月17日發現一隻死亡母黑熊，腹部有大面積傷口，解剖結果出爐，排除遭槍傷。圖／花蓮林管處提供

花蓮縣卓溪鄉黑熊巡守隊上月17日在南安田區發現1隻死亡的母台灣黑熊，下腹部有大面積撕裂傷；經送往農委會家畜衛生試驗所解剖，排除槍傷，研判是不明原因從高處墜落致內出血，重傷下再遭其他動物攻擊啃咬死亡。

根據家衛所的解剖報告，母熊生前營養狀態良好，已成年。頭部及全身未發現子彈及疑似槍傷痕跡，可排除槍傷致死的可能性。

傷勢的部分，右側胸部有大面積肌肉撕裂傷及出血，頭部多處傷口，前段鼻甲骨斷裂，雙側鼻孔出血。後腹部、雙側大腿內側及鼠蹊部有大面積開放性創傷，腹壁肌肉出血並呈撕裂樣、內臟露出、部分腸道缺失，留存之腸道斷端形狀不規則。

報告中研判，母熊頭部傷勢可能由墜落峭壁途中受樹枝或碎石等異物穿刺、撞擊、磨擦造成，也不排除因動物攻擊產生，從腹部傷口來看，研判可能遭其牠動物啃咬。

花蓮林管處長楊瑞芬今天說明，依照解剖結果，再考量母熊陳屍處鄰近峭壁且下方斜坡有物體滾過的痕跡，研判母熊生前可能不明原因從高處墜落，右胸嚴重撞擊，造成撕裂傷和內出血，母熊重傷倒地十分虛弱，遭其他動物攻擊啃咬死亡。

當時發現母熊的巡守隊員一度懷疑母熊有泌乳現象，擔心附近有幼熊。不過，剖檢結果也顯示，母熊乳房並沒有明顯腫脹，處於泌乳末期階段，尚非哺乳期，也沒有懷孕。

花蓮林管處表示，部落巡守隊員上月17日發現死亡黑熊後，隔天林管處將派人與巡守隊員，沿著黑熊陳屍處仔細巡查周邊，並架設自動照相機，但並沒有發現幼熊或其他可疑跡象。

林管處提醒，若在山區發現台灣黑熊蹤影，應安靜謹慎退回、不打擾黑熊確保自身安全並做通報，可撥打林務局24小時免費通報電話0800000930、花蓮林管處（03）8325141轉275、玉里工作站（03）8885450或玉山國家公園管理處（049）2773121。

花蓮卓溪鄉上月17日發現一隻死亡母黑熊，腹部有大面積傷口，解剖結果出爐，排除遭槍傷。圖／花蓮林管處提供
花蓮卓溪鄉上月17日發現一隻死亡母黑熊，腹部有大面積傷口，解剖結果出爐，排除遭槍傷。圖／花蓮林管處提供

台灣黑熊 玉山國家公園 農委會

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