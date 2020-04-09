「飛鼠一號」不只1套？ 晉陞公司：正生產第3套！

晉陞太空科技公司自製生產的火箭「飛鼠一號」，於2月13日在台東縣達仁鄉南田村試射場試射失敗後，即面臨新冠肺炎疫情爆發，再次試射時間將視疫情而定。不過，晉陞並無因疫情停擺，反而正生產第3套的飛鼠一號。

晉陞太空科技公司董事長陳彥升接受記者電訪時表示，趁疫情期間，公司多生產好幾套飛鼠一號，目前第2套已生產完成，開始進入第3套的研製，目的除了備用，也是因應多次的試射，得到更多的參數數據。未來，視疫情狀況，再來進行下一步動作，最快6月至7月份決定。

國內自造、挑戰世界紀錄的「飛鼠一號」火箭，今年2月13日在台東縣達仁鄉南田村試射場試射，但因當天風切太強和氣候不佳，終止發射。未能順利發射後，晉陞公司即將火箭運回公司進行調整。

飛鼠一號為混合火箭，以合成橡膠與笑氣N2O（Nitrous Oxide氧化亞氮）等混合物成為燃料，箭體高10公尺、直徑1.5公尺的微型發射載具，可飛到250公里高度，混合火箭世界紀錄飛行高度為120公里。