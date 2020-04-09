賴清德親打電話給舅舅「我做阿公啊」 童永：真歡喜

準副總統賴清德晉升當阿公，賴清德的舅舅、基隆慶安宮主委童永今天說，賴清德前天有打電話給他，告訴他「我做阿公啊」，大家都真歡喜。

賴清德的大兒子賴廷與及媳婦陳筱依在3月底生下男嬰，不過，因新冠肺炎疫情關係，賴清德尚未到美國親手抱金孫，但透過視訊及照片，心情仍是相當喜悅，賴說，「謝謝大家的祝福」。

基隆慶安宮主委童永是賴清德的舅舅，他今天表示，賴清德前天有打電話給他，很高興地說已經當阿公，童永說，電話中大家都真歡喜，他也給他恭喜。