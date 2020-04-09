聽新聞
test
0:00 / 0:00
賴清德親打電話給舅舅「我做阿公啊」 童永：真歡喜
準副總統賴清德晉升當阿公，賴清德的舅舅、基隆慶安宮主委童永今天說，賴清德前天有打電話給他，告訴他「我做阿公啊」，大家都真歡喜。
賴清德的大兒子賴廷與及媳婦陳筱依在3月底生下男嬰，不過，因新冠肺炎疫情關係，賴清德尚未到美國親手抱金孫，但透過視訊及照片，心情仍是相當喜悅，賴說，「謝謝大家的祝福」。
基隆慶安宮主委童永是賴清德的舅舅，他今天表示，賴清德前天有打電話給他，很高興地說已經當阿公，童永說，電話中大家都真歡喜，他也給他恭喜。
市議員童子瑋是賴清德姪子，童子瑋表示，他也有傳簡訊向賴清德恭喜當阿公，賴清德也他說現在防疫時期，一切以防疫優先，謝謝大家給他的祝福，也感謝大家的關心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言