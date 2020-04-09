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賴清德親打電話給舅舅「我做阿公啊」 童永：真歡喜

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
準副總統賴清德晉升當阿公，賴清德的舅舅童永今天說，賴清德前天有打電話給他。圖／童子瑋提供
準副總統賴清德晉升當阿公，賴清德的舅舅童永今天說，賴清德前天有打電話給他。圖／童子瑋提供

準副總統賴清德晉升當阿公，賴清德的舅舅、基隆慶安宮主委童永今天說，賴清德前天有打電話給他，告訴他「我做阿公啊」，大家都真歡喜。

賴清德的大兒子賴廷與及媳婦陳筱依在3月底生下男嬰，不過，因新冠肺炎疫情關係，賴清德尚未到美國親手抱金孫，但透過視訊及照片，心情仍是相當喜悅，賴說，「謝謝大家的祝福」。

基隆慶安宮主委童永是賴清德的舅舅，他今天表示，賴清德前天有打電話給他，很高興地說已經當阿公，童永說，電話中大家都真歡喜，他也給他恭喜。

市議員童子瑋是賴清德姪子，童子瑋表示，他也有傳簡訊向賴清德恭喜當阿公，賴清德也他說現在防疫時期，一切以防疫優先，謝謝大家給他的祝福，也感謝大家的關心。

準副總統賴清德晉升當阿公，賴清德的舅舅童永今天說，賴清德前天有打電話給他。圖／童子瑋提供
準副總統賴清德晉升當阿公，賴清德的舅舅童永今天說，賴清德前天有打電話給他。圖／童子瑋提供

賴清德 基隆 童子瑋

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