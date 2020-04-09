花蓮禁騎樓吸菸 衛生局：吸菸者感染肺炎機率高

花蓮縣宣布縣內162家連鎖超商及連鎖咖啡店，即日起騎樓下全面禁菸，違反者將依菸害防制法，處2千元以上1萬元以下罰鍰。衛生局表示，花蓮是全台第7個在超商及連鎖咖啡騎樓禁菸的縣市，現在新冠肺炎疫情嚴重，吸菸者感染肺炎的機率，及染病後死亡率都高於一般染病者。

花蓮縣衛生局依據菸害防制法規定，8日起公告花蓮縣連鎖超商、咖啡業者騎樓下全面禁菸，包含統一超商92家、全家超商45家、星巴克6家、85度c8家、路易莎3家及羅伯咖啡8家等，共計162家，今天衛生局前往商家騎樓稽查，查看業者門口有無張貼禁菸標誌。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，依衛福部國民健康署107年調查統計，花蓮縣室外公共場所二手菸暴露率為49.6%，高於全國45.6%4個百分點，但過去無法可管，現在可依依菸害防制法第31條第1項規定，處新台幣2千元以上1萬元以下罰鍰。

朱家祥說，菸品是國人健康危害的頭號殺手，吸菸是造成肺癌的主要原因，更已有醫學文獻證實，吸菸者感染新冠肺炎機率高於一般人，染病後病情也相對嚴重，而暴露於家中、職場及公共場所的二手菸也會增加罹患氣喘、肺炎、氣管炎與肺癌的風險，呼籲癮君子趁早戒菸。

另外，衛生局結合縣內67家醫療院所、社區藥局提供門診戒菸服務，無論在門診、住院或急診民眾，皆可接受由專業醫療人員提供戒菸治療與衛教諮詢等多元戒菸管道，歡迎民眾多加利用。