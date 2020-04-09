影／宜蘭市送防疫「消費券」 只要報名上課還送防疫包
防疫自家煮，宜蘭市公所推出「市場好料理」，參加上課活動的民眾可獲得50元防疫消費券，還有包括布口罩及小酒精瓶在內的防疫包，物超所值；市公所今天示範調製新鮮蔬果汁，即日起歡迎民眾報名，學習料理健康餐。
這次活動由宜蘭市公所邀請台北榮民總醫院員山分院營養師陳姿羽、姜減胎、趙珮宜，針對青少年、成人與銀髮族分別開出三堂營養課程，每堂課提供4道提升免疫力的食譜，教導民眾採買市場的在地好食材、吃出抵抗力。
營養師陳姿羽舉例，青少年需要的轉骨配方，課程是結合大明中藥房魔法阿嬤的魔法寶典，讓青少年順利轉大人；成人部分則提供紅藜胚芽飯以提升免疫力；銀髮族可以地瓜煎餅佐堅果、香蕉等，幫助健胃整腸。
防疫期間最好在家裡煮食，市長江聰淵及營養師今天在綠九市場示範以牛番茄、西洋芹、奇異果及蘋果打成的防疫蔬果汁，裡頭添加秘密武器「蜂蜜」可以去除蔬果汁的草腥味，寒冷體質的人也可加一點薑汁進去，新鮮美味又健康。
「營養師的大補帖，食在好安心」訂4月18日、5月9日及 6月6日各開一堂課，每堂課20名，地點在綠九市場中庭，參加民眾可獲食材配方包一份、 市場消費券金50元、營養師食譜及含有布口罩、香氛消毒酒精等的防疫包。報名費每人200元 ，含保證金100元，活動當天課程結束後領回，物超所值。報名網址https://forms.gle/RTpZ6UTjH7mam4in6。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言