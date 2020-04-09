影／宜蘭市送防疫「消費券」 只要報名上課還送防疫包

防疫自家煮，宜蘭市公所推出「市場好料理」，參加上課活動的民眾可獲得50元防疫消費券，還有包括布口罩及小酒精瓶在內的防疫包，物超所值；市公所今天示範調製新鮮蔬果汁，即日起歡迎民眾報名，學習料理健康餐。

這次活動由宜蘭市公所邀請台北榮民總醫院員山分院營養師陳姿羽、姜減胎、趙珮宜，針對青少年、成人與銀髮族分別開出三堂營養課程，每堂課提供4道提升免疫力的食譜，教導民眾採買市場的在地好食材、吃出抵抗力。

營養師陳姿羽舉例，青少年需要的轉骨配方，課程是結合大明中藥房魔法阿嬤的魔法寶典，讓青少年順利轉大人；成人部分則提供紅藜胚芽飯以提升免疫力；銀髮族可以地瓜煎餅佐堅果、香蕉等，幫助健胃整腸。

防疫期間最好在家裡煮食，市長江聰淵及營養師今天在綠九市場示範以牛番茄、西洋芹、奇異果及蘋果打成的防疫蔬果汁，裡頭添加秘密武器「蜂蜜」可以去除蔬果汁的草腥味，寒冷體質的人也可加一點薑汁進去，新鮮美味又健康。