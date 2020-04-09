主普壇2千萬整修 林右昌：中元祭續辦大遊行可能暫緩

位基隆中正公園主普壇，是知名觀光景點及重要祭典場所，但建物年代久遠斑駁剝落，文化局爭取文化部補助加上地方配合款，總經費2200餘萬元進行耐震補強與修復，市長林右昌今天主持動工儀式。今年中元祭典是166周年，林右昌說，維持傳統來舉辦不能斷，初步和宗親會研議，如果疫情持續的話，今年規模縮小以傳統民俗科儀為主。

今天主普壇耐震補強暨修復案開工典禮，由市長林右昌、總統府國策顧問童永、主普壇管理委員會理事長黃大銘、文化局長陳靜萍、童姓宗親會理事長童德寬、白姓宗親會理事長白志華及各界賢達，上香行敬獻禮並持把手，將寫有祝福話銘牌，鎖上螺絲象徵開工，祝願工程圓滿順利。

林右昌表示，主普壇是舉辦中元祭重要場域，也是基隆的地標，距離上一次大規模整修是在民國九十年時，至今將近快二十年的時間；這次整修向中央爭取補助，將進行結構補強、階梯燈具及裝飾屋瓦彩繪修復，在今年中元祭之前做好，讓今年輪值聯姓會舉辦中元祭活動。

林右昌指出，中元祭維持傳統來舉辦，初步和宗親會研議，如果疫情持續的話，今年規模縮小以傳統民俗科儀，依中央防疫指揮中心指引，大型花車遊行遶境不一定舉辦，但施放水燈頭還是進行，把祭拜間距拉開、降低人數，避免群聚疑慮，維持傳統也為基隆市民、台灣人民祈福。

文化局長陳靜萍表示，因氣候、地震等因素，建物年代久遠，瓦片、水泥塊掉落，時有所見，屋瓦牆壁上的釉彩與油漆，斑駁剝落，使用上有公共安全疑慮。文化局因此特向文化部文化資產局爭取1700多萬元補助，加上地方配合款，總經費達2200餘萬元，針對主普壇壇體，進行耐震補強及修復工程。