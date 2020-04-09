花蓮縣府爭取中央2000餘萬經費 改善市區路口動線

花蓮縣政府爭取前瞻計畫補助，在花蓮市5處行人較多的路口，試辦街角友善環境改善工程，改善路口交通動線，提供無障礙空間，也給路人更安全的用路環境，工程預計10月完工。縣府表示，若試辦成效良好，會持續爭取經費，擴大改善市區其他路口。

花蓮市街角友善環境改造工程總經費2250萬元，從農曆年後開始動工，改善和平路與林森路口、自由街與林森路口、和平路與福建街、和平路與重慶路口、中山路與重慶路口（東大門夜市旁石來運轉）等5處路口。

縣府建設處長鄧子榆說，試辦的5個地點，都是人潮較多的路段，施工內容包含改善交通動線、無障礙空間、易積水路面，還有綠美化等，同時也會將路口標誌、號誌共桿化，改善市容景觀。石來運轉路口還可改善缺乏人行空間、亂停車等問題。

鄧子榆表示，市區許多路口是多年前的設計，有些路口街角圓弧是緩坡，車輛轉彎時，就比較危險，因此改善工程會設計路緣石，並讓行穿線後退，並改善轉彎弧度讓車子轉彎時慢一點，保障行人安全。

副縣長蔡運煌昨到現場關心工程進度，要求施工單位加強石來運轉意象、完善規畫箱體與管線作業。鄧子榆表示，工程預計10月中旬完工，施工期間會請廠商妥善做好交通維護措施。