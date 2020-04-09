走過半世紀基隆尚智國小停辦 今年1年級學生人數掛0

基隆市政府教育處今天宣布，尚智國小整合案，經與家長、師生、社區民眾、地方民意代表及專家學者等，歷經公聽會與多次會議研商，凝聚各方共識，教審會第二次臨時會議決議通過，自今年8月1日起停辦。

走過逾半世紀的尚智國小1962年，位仁愛區邊緣三坑火車站旁，該校近10年班級數及學生數逐年遞減，自102 學年度起人數低於50 人、現有人數21 人，設籍人數與就學人數未見顯著成長，目前一年級人數為0人，盡管2008年時已核定為開放學區，讓設籍基隆市皆可就讀，招生情形仍面臨嚴峻考驗，沒有好轉。

教育處說，因人數未滿50人且持續銳減，雖學校已努力提出轉型計畫，進行特色課程和合作協同教學，但學校不利因素讓生源無法改善，招生成效不顯。

學校校長、教師基於提供學生最好教育資源之考量，市府、學校與家長、社區居民及社區代表經過多次溝通與協調，提出整合停辦計畫，市府依法進行本市尚智國小整合相關程序，陸續召開2次諮詢輔導會議、專案評估會議、公聽會、初審小組會議，並赴議會說明，經基隆市教審會審議通過，決議停辦。

市長林右昌市長在教審會決議通過後特別指示教育處，尚智國小雖然停辦，但仁愛區南榮國小、成功國小與仁愛國小各具辦學特色；為讓家長放心，形塑優質的教育光譜降低學生及家長焦慮感，其中尚智國小幼生、師生已完成適妥的安置計畫。