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強制市場戴口罩？林右昌：不需畫蛇添足、五一民眾分流

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
強制市場戴口罩？林右昌：不需畫蛇添足、五一民眾分流。記者游明煌／攝影
強制市場戴口罩？林右昌：不需畫蛇添足、五一民眾分流。記者游明煌／攝影

雙北宣布市場今天起強制戴口罩，基隆市長林右昌今天被問到到不要強制時說，現在在路上很少看到沒有戴口罩，台灣的人民素養非常的高，不一定每件事情都要強制的，現在老百姓對自己防疫要求的意識非常的高，這個時刻不需要畫蛇添足，還要宣布強制如何，幾乎在路上大家多戴口罩了。另外，他也指出，經過清明節的教訓，五一連假民眾會分流，中央的指引已很明確，希望大家遵循。

林右昌表示，昨天有請產發處到市場和商家去勸導，不等勸導攤商都已有戴口罩營業，老百姓在採購時，中央防疫指揮中心已有明確指引，社交距離室內1公尺，戶外1點5公尺，如果無法達成距離就要戴口罩，現在每個人大都已全面戴口罩了。中央的指引已非常清楚，不需要再特別強制去宣布民眾去市場要戴口罩。

對於基隆廟口要不要設統一出入口量測體溫？林右昌說，因為出入口太多，還有騎樓都可通，要封起來統一出入口實際很難做到，現在民眾防疫意識已經很高，大家多已戴上口罩。

林右昌並指出，我們的國民素養很高，不是像牛像馬打一下才做一動，上一波清明連假，人民有點輕忽，覺得台灣很安全，但清明的事情後，他相信五一連假大家不會這樣子做，大家會很自然地分流，也很自然地避免去人潮群聚的地方，有清明連假的教訓，五一大家會記取這樣的經驗，中央有總量管制、分流的指引作法，希望疏散人潮，相信大家都會來遵循。

口罩 林右昌 連假

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