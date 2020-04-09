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第二波援外行動啟動！ 外交部宣布將捐600萬片口罩

嘉明湖2山屋住宿減半 發燒者禁止入山

中央社 / 台東縣9日電

嘉明湖國家步道因應新冠肺炎防疫措施，2個避難山屋即日起住宿人數降半，同時在登山口測量體溫，發燒山友禁止入山。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍持續嚴峻，林務局台東林區管理處因應疫情最新公告，自即日起調降住宿人數並配合相關防疫管理作業。

台東林管處表示，配合中央流行疫情指揮中心4月1日發布的「社交距離注意事項」，以減少發生群聚感染事件，自4月7日起「嘉明湖山屋」及「向陽山屋」原每日可住宿人數為70人，將各調降住宿人數為35人，加大人員間隔距離。

4月7日前已申請核准者，不受影響，如主動提出退費申請者可退還其住宿費用（但不含必要之匯款手續費）。

另外，在嘉明湖國家步道登山服務站入口處（向陽遊樂區大門）對住宿山屋人員實施體溫量測，額溫高於37.5℃或耳溫高於38℃者，禁止登山活動及並要求下山，無法下山者，將強制要求配戴口罩，並請與其他山友保持社交距離，以保護自己，也保護別人。

住宿隊伍於山屋用餐，採分散用餐時間，同時用餐者盡量不逾30人，並應避免用餐時間交談。疫情期間住宿山屋建議自備餐具、睡袋等登山用品，以減少群聚感染機會並請維持個人衛生習慣。

民眾如屬應居家隔離、居家檢疫及自主健康管理期限內者，務必遵守相關規範，暫緩申請向陽及嘉明湖山屋、營地住宿。

疫情 嘉明湖 社交距離

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