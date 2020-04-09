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影／數位管制避免防疫破口 洽公實名制不簽名改刷卡

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府採用數位防疫刷卡系統，實名制不必簽名，民眾進入縣政府洽公更方便。 記者戴永華/攝影
宜蘭縣政府採用數位防疫刷卡系統，實名制不必簽名，民眾進入縣政府洽公更方便。 記者戴永華/攝影

新冠肺炎的無症狀或輕症患者逐漸增加，民眾洽公必須實名制，但進入機關簽名的紙筆接觸，擔心造成傳播媒介。宜蘭縣政府今天起實施數位登記，只要出示身分證等相關證件過卡，不必簽名，可大幅縮短書寫時間也提高資料正確性，快速方便。

每天到宜蘭縣政府洽公民眾大約千人，大家用紙筆簽到，不但容易擔心是否造成傳染，且簽名時間久，如果洽公民眾多的時候還要等候排隊，或有人隨意亂簽名也增加困擾。

宜蘭縣政府即日起改採數位登記防疫管制，縣長林姿妙今天上午示範如何刷卡。縣政府表示，民眾進入縣府時，可持身分證或第一銀行宜蘭認同卡、敬老卡、愛心（陪伴）卡等任一種數位縣民卡，接近感應卡機讀碼確認無誤後，即可進入縣府洽公，前後只需2、3秒，很方便。

這套數位防疫系統由縣府員工自己寫程式，所抓的資料是縣政府能掌握的公開卡片資料連結， 但其他如金融卡、信用卡或健保卡並不適用。

縣政府為避免民眾沒有帶身分證和姓名卡等證件，附近仍備有紙筆簽名，填妥再進入縣府洽公。

這項刷證管理系統留下洽公民眾身分證字號、數位縣民卡的電子票證卡內碼及進出時間。縣府強調，洽公民眾個資絕不會外洩，僅用於疫情管理所需。

宜蘭縣長林姿妙如何使用數位防刷卡系統，不必簽名，民眾進入縣政府洽公更方便。 記者戴永華/攝影
宜蘭縣長林姿妙如何使用數位防刷卡系統，不必簽名，民眾進入縣政府洽公更方便。 記者戴永華/攝影

身分證 健保卡

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