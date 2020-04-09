影／惜別宴再吹號角抗疫！基隆27年老字號餐廳不熄燈了

在新冠肺炎疫情籠罩下很多餐廳艱困經營￼，基隆經營已經27年的「全家福海鮮樓文化店」，官方網頁日前公告昨天（8日）最後一天營業，感謝民眾27年來的支持，當地民眾惋惜。不過，昨天惜別宴再吹號角，熄燈喊停，今天凌晨官網發出聲明，指在股東多方考量下， 認為雖然經營困難，願意最後再放手一搏，決定繼續營業，一起度過這疫情的難關。

全家福海鮮樓文化店今天凌晨在官方網站貼出正常營運聲明稿，指自發布歇業消息以來，收到各方關注，造成各位的困擾與不便深感抱歉，在股東多方考量下， 卽便經營困難，最後願意放手一搏，也希望餐廳與大家一起度過這疫情的難關，珍惜全家福海鮮樓在基隆深耕多年的情感。

全家福海鮮樓文化店宣布，全家福海鮮樓恢復正常營運，要與員工共體時艱，一起加油，造成大家的困擾與錯愕，在此鄭重道歉，還請再次給予他們支持，他們依舊在原崗位提供不變的服務。

全家福海鮮樓文化店靠近中山高中、經國管理暨健康學院等地，是許多基隆在地人聚餐熱門選擇，也是婚宴、全家聚長的好地方，因平價收費，新鮮的又大碗海料理很豐富，很吸引人，外地客尤其北人不少。

全家福海鮮樓文化店創1994年，承辦許多新人婚宴活動、廠商春酒尾牙的基隆老字號餐廳，是不少基隆人的記憶，有的老顧客從小吃到大，海鮮料理相當道地，尤其蝦鬆、鮮蝦粉絲煲、活龍蝦生魚片等招牌菜很受歡迎，除單點、合菜之外，亦有提供年菜外帶與婚宴桌席。