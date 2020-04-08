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台東市康樂地區傳毒狗 警方介入調查全力揪兇

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
台東市康樂地區近日頻傳毒狗事件，今天有民眾兩隻毛小孩遭毒死PO上臉書台東社團提醒大家。記者尤聰光／翻攝
台東市康樂地區近日頻傳毒狗事件，今天有民眾兩隻毛小孩遭毒死PO上臉書台東社團提醒大家。記者尤聰光／翻攝

台東市康樂地區近日頻傳毒狗事件，今天有民眾兩隻毛小孩遭毒死PO上臉書台東社團提醒大家。警方已介入調查，希望能盡早揪出兇手。

黃姓飼主在臉書台東社團「就是愛台東」貼文指出「台東市康樂地區最近發生毒狗事件。家裡有毛小孩的請小心。我家兩隻毛小孩同時被毒死，送醫搶救不急」。

據了解，除了康樂地區，日前知本社區也傳出毛小孩毒害事件，飼主主動揪兇，但至今都無法找出下毒者。台東警分局表示，已調閱附近監視器，將過濾畫面，找出可疑人士。

盼相關單位能完善設置監錄系統，不要再有毛小孩被害；台東警分局表示，將會同台東縣動物防疫所人員查訪追兇，其次，日前已獲花東永續發展基金補助爭置監視器。

台東縣動物防疫所表示，近來採集的檢體，均是吃了混合農藥的食物，毒殺犬隻可依動保法裁處1年以上5年以下徒刑，併科50萬元至250元罰鍰。

台東 毛小孩 動保法

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