台東市康樂地區傳毒狗 警方介入調查全力揪兇

來自義大利的呂若瑟神父近日為援助自己的家鄉而發起募款活動，沒想到短短7天台灣民間捐款金額便高達1.5億，遠遠超乎預期的金額也讓神父提前終止募款活動。有網友不解發問為何捐款如此踴躍，對此，有宜蘭網友在PTT上回文，將呂若瑟及呂道南、范鳳龍、馬仁光等醫生、神父這60年來為台灣奉獻的種種善行娓娓道來。網友看完之後紛紛表示「感動到哭」、「我也想捐」。

2020-04-08 17:15