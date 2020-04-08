連假後防疫再升級 花蓮各機關據點明起未戴口罩禁入

花蓮縣府今晚宣布，轄內機關所屬室內集聚會場所，包括縣政府、縣轄各級學校、圖書館、社區關懷站、親子館、遊客服務中心等，明（9）日起入內須全面配戴口罩，否則一律禁止進入。

花蓮雖然至今零確診，但清明連假湧入一波人潮，為避免出現防疫破口，縣府決定9日起採取更嚴格的防疫措施。

縣長徐榛蔚表示，新冠肺炎疫情日漸嚴峻，全台目前確診379人，她擔憂無症狀民眾因尚未確診，疏漏自己可能受新型冠狀病毒感染，進而將病毒影響他人健康，因此決定，9日起，民眾進入縣轄機關所屬各大據點務必配戴口罩才能進入。

強制戴口罩的機關據點，包含縣內各級學校，含幼兒園、非學校型態實驗教育機構、短期補習班、社區大學、樂齡學習中心、及數位機會中心等機構單位、室內體育場館及認養閒置校舍之機構、各地政事務所及地方稅務局（含分局）、火車站旅服中心、航空站旅遊服務中心、七星潭遊客服務中心。

還有全縣關懷據點、老人館、長青大學、身障機構、安養機構、托育中心、兒少安置機構、親子館、社福中心、婦女中心、新住民中心、青少年中心、青少年據點、七星潭四八高地戰備坑道、伯公照護站、福氣站、部落文健站、賽普照顧站、原住民家庭服務中心、圖書館、美術館、演藝廳、石雕博物館、鐵道文化園區一及二館、慶修院、失智據點及長照機構、台灣原住民族文化館、各鄉鎮市戶政事務所、新天堂樂園等，幾乎縣內各大室內型場館都被納入。

衛生局長朱家祥說，中央流行疫情指揮中心提到，連假後這兩個禮拜是防疫非常重要的時機，也是很大的挑戰；而花蓮東大門夜市也是連假景區熱點之一，加上考量室內場館要維持1.5公尺的社交距離並不容易，因此決定更嚴格要求一律戴口罩進入，也能讓各場館做更好管理，至於一律戴口罩的做法將維持多久，會視疫情狀況做調整。