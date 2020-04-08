泰女檢疫失聯罰百萬找不到人 花蓮一家罰30萬繳了

新冠肺炎疫情嚴峻，中央規定從國外返台須居家檢疫，花蓮上月有一家三口從日本回台，卻跑去掃墓違規遭罰30萬元，卻逾期未繳，法務部行政執行署花蓮分署今天特別登門催繳，火速繳清罰鍰。另名泰籍女子也違反居家檢疫趴趴走罰100萬元，但目前行蹤不明，只能限制出境，並追查行蹤。

執行署花蓮分署表示，花蓮有一家三口（夫妻及兒子，妻為菲律賓籍）上月18日返台後，因外出掃墓違反居家檢疫規定，花蓮縣衛生局依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條第2項規定，分別裁處新台幣10萬元，合計30萬元，卻遲遲未繳罰款，昨日移送執行署花蓮分署強制執行。

花蓮分署調查後，發現3人長年旅居日本，在國內未設籍也沒有任何財產，且近日將出境，為避免義務人出境，隨即辦理限制出境，於今天上午由行政執行官會同移送機關人員登門催繳，義務人為了如期返日工作，已於下午火速繳清罰鍰。

另一名泰籍女子則在上月入境台灣後，未居家檢疫趴趴走，適用新法遭重罰100萬元，又因為她在居家檢疫通知書上寫下不實聯絡資訊，被裁罰1萬元，合計101萬元，於昨日經衛生局移送執行。花蓮分署初步調查泰女在國內無財產，也沒有固定住居所，考量之前惡意失聯，且目前行蹤不明，立即對其作出限制出境處分，並持續追查行蹤。