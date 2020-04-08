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花蓮南華林業園區桐花開 分散人潮防疫

中央社 / 花蓮縣8日電
花蓮吉安鄉干城村的南華林業園區近期桐花盛開，吸引許多民眾賞花。示意圖。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影
花蓮吉安鄉干城村的南華林業園區近期桐花盛開，吸引許多民眾賞花。示意圖。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影

花蓮吉安鄉干城村的南華林業園區近期桐花盛開，吸引許多民眾賞花。因應新冠肺炎疫情，林管處請民眾配合入園時須至服務台登記資料，保持戶外1公尺的社交距離並配戴口罩，確保防疫安全。

南華林業園區隸屬於林務局花蓮林區管理處南華工作站，占地約11公頃，園區內種植238株桐花樹，每年3、4月桐花盛開，上百株油桐樹披上白色外衣的景致，吸引許多民眾到訪。林管處除週間上班日外，特別開放4月11、12日及18、19日供民眾賞遊，分散人潮。

南華林業園區前身為貯木場，於民國49年擔負林業生產鏈要角，隨著76年伐木作業結束，園區製材角色逐漸褪去，於93年歷經整體規劃及全區綠美化，至今已茂密成林，同時保有早期製材使用的剖木機、天車等機械，以及生態池、戶外教室、林間步道等。

林管處表示，南華林業園區隱身在南華工作站內，地勢平坦、茂密成林，共規劃出林蔭大道、賞鳥步道、樟樹林步道等11條特色各具的步道，適合優閒漫步。隨風飄散滿地的桐花，宛若白雪舖地，媲美偶像劇裡的浪漫場景，4月中旬即將進入桐花最大花期，歡迎民眾前往賞花，吸收芬多精、增強免疫力。

桐花 賞花

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