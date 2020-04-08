採礦案被提罷免 員山鄉中華村長：交由村民決定

永侒公司要在宜蘭縣員山鄉中華村採礦，引發村民強烈反對，有村民認為村長許正東無積極作為，立場反覆，漠不關心，提案罷免，宜蘭縣選舉委員會今天審議通過罷免提議案；對此，許正東表示這是選舉恩怨，採礦案並不是小小村長說了算，對罷免案，一切攤在陽光下，交由村民決定。

宜蘭縣選委會指出，罷免提案是上個月（3月）19日由員山鄉中華村阮姓民眾為提議領銜人，依選罷法規定，檢具罷免提議書、理由書及10名罷免提議人名冊，向縣選委會提出村長許正東罷免案，該村原選舉人數623人，罷免提議人10人，經選委會向相關機關查證結果，刪除2人（1人國民身分證統一編號錯誤、1人為現役軍人）後餘8人資格符合。

選委員指出，提議人數規定達法定原選舉區選舉人總數百分之1以上，即提議人應達7人，選委會將函知提議人領銜人自收到通知次日起10日內領取連署人名冊格式，並於20日內徴求連署，連署人人數應為原選舉區選舉人總數百分之10，且提議人不得為連署人。

選委會表示，罷免案投票，應於罷免案宣告成立後20日起至60日內為之，罷免案通過後，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。