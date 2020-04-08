遠雄海洋公園實行減半措施 東大門夜市籲遊客戴口罩

中央針對25家觀光遊樂業，研擬將防疫安全承載量下修為園區遊客最大乘載量50%。花蓮遠雄海洋公園表示，表演場所減少40％至47％遊客，也會把旅客控制在1萬人以下；怡園度假村認為，應要以面積計算乘載量，並規定遊客戴口罩。東大門夜市業者願配合防疫，盼不要汙名化。

遠雄海洋公園總監葉忠岳表示，遠雄海洋公園占地面積13.5公頃，園區同一時間遊客最大乘載量約2萬人，清明連假4天有2.2萬人次。自清明連假開始，除加強宣導社交距離外，園區開放式座位劇場場次增加，讓遊客分散坐，若人數太多就會管制，海洋劇場原可容納2800人，減少40％為1700人、水晶城堡1300人減為700人，海獅劇場1800人減少至1000人，未來會比照政府標準。

納入觀光遊樂業的怡園度假村總經理陳義豐說，約13公頃的園內主要是接待住宿客，都有獨立空調，住滿才400人左右，非常空曠。他認為，政府應該要明定標準，乘載量的基準以面積計算，才能因地制宜，並強制遊客戴口罩觀光。