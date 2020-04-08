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宜蘭秘境粉鳥林漁港獲上億元建設 明年將煥然一新
宜蘭縣政府今天宣布，成功爭取中央1億元經費，投入東澳粉鳥林漁港建設，今年底前完成，明年可望啟用，包括拍賣場、廣場、遊客服務設施將全新迎賓。
縣政府指出，為促進東澳地區漁業產值及旅遊發展，縣長林姿妙與蘇澳區漁會，漁民積極向中央爭取各項補助，今天獲得農委會主委陳吉仲同意，擴大東澳粉鳥林漁港建設的規畫設計案，包括改建魚貨拍賣場、廣場、施設多功能遊客服務設施等興建工程，總經費約1億元，今年即可啟動工程，預計年底完成。
林姿妙表達感謝外，也表示縣政府會全力配合各項改善及興建計畫。
縣政府指出，東澳粉鳥林漁港共有3場7組定置漁業業者，每年產值約在8千萬至1億元，每日新鮮漁獲，加上東澳灣及粉鳥林秘境美景，吸引觀光人潮，縣政府也正研議，要將粉鳥林漁港公共設施委託蘇澳區漁會管理，在漁會及當地民眾參與之下，將能更有效推動漁港管理工作。
宜蘭縣政府表示，後續將與中央攜手擴大漁港建設，包括粉鳥林漁港、南澳漁港等規畫，共同改善漁港環境，拚出宜蘭漁民好生活。
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