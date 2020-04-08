台灣人為何捐1.5億？ 他揭神父為台奉獻60年善舉感動大票網友

來自義大利的呂若瑟神父近日為援助自己的家鄉而發起募款活動，沒想到短短7天台灣民眾捐款金額便高達1.5億元，遠遠超乎預期的金額也讓神父提前終止募款活動。有網友不解發問為何捐款如此踴躍，對此，有宜蘭網友在PTT上回文，將呂若瑟及呂道南、范鳳龍、馬仁光等神父、醫生這60年來為台灣奉獻的種種善行娓娓道來。網友看完之後紛紛表示「感動到哭」、「我也想捐」。

原PO從1952年靈醫會來台開始說起，神父馬仁光在澎湖開了診所，范鳳龍醫生、呂道南神父則到宜蘭設立聖母醫院。原PO表示「當時的蘭陽平原跟荒野沒兩樣，別說開刀房環境了，聽我阿公講就連夾子鑷子也沒幾支，但范鳳龍還是成功的幫人開了刀，做了全宜蘭首例的開胃手術」。

後來民眾湊了錢蓋了間醫院，終於有手術房，卻面臨輸血時無血可用的窘境，原PO說，「沒有錯，緊急或病人沒錢生出血來時，他會抽自己的血來用。」不僅如此，原PO還強調，范醫生直接睡在手術房外，24小時為患者服務。

幾年之後呂道南神父調到澎湖，馬仁光神父則調到宜蘭，和范鳳龍醫生一同看診，兩人假日會一起從羅東平地騎腳踏車到大同鄉山上幫原住民義診。即使患者手邊臨時沒有錢也沒關係，神父下次也不會跟他們收。

網友接著談起呂道南、呂若瑟神父，他們在1970年代從台北回到宜蘭，帶來了幾個新生兒需要用的保溫箱，並成立早產兒基金會，讓需要大筆金錢才能維繫生命的早產兒有了活命的機會。

後來呂道南、呂若瑟神父創立血液透析基金會，為血液透析病患免除高額負擔，深受腎臟病人感念。他們更致力於偏遠地區民眾的照護，常親自率領醫療團隊，揹著沉重的醫療器材翻山越嶺，為山地民眾看病。並成立一般貧困病患基金會，協助有經濟困難的患者治療。

原PO總結：「總之就是花掉他們大把大把的歲月來服務殘障人士以及當時窮苦的宜蘭人。」並反諷那些噓為什麼要捐錢的鄉民：「其實好像也沒什麼大不了的嘛，只要學個外語、到當地住個五六十年、剛來的前幾年要忍受文化差異水土不服、每週日騎腳踏車繞宜蘭一圈看病、扎自己放血給病人、幫忙蓋一些保溫箱醫院洗腎基金會聖嘉民基金會，這樣就可以被宜蘭人記住一輩子了，其實滿簡單的對嗎？」

網友看完後紛紛表示，「真的很令人敬佩」、「聽你講完我也想捐了」、「感謝他們對台灣人的奉獻」、「這恩情怎麼還得完」。也有網友提醒，「是給義大利醫護人員的專案捐款結束了，但鄉民還是可以捐給羅東聖母醫院等有口碑的醫療機構，幫助偏遠地區的民眾就醫」。