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揮別好漢坡看診的日子 台東長濱衛生所遷建今動土

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長濱衛生所今天舉行遷建動土典禮，縣長饒慶鈴（左二）、前縣長黃健庭（左）受邀出席。記者尤聰光／翻攝
台東縣長濱衛生所今天舉行遷建動土典禮，縣長饒慶鈴（左二）、前縣長黃健庭（左）受邀出席。記者尤聰光／翻攝

台東縣長濱衛生所今天舉行遷建動土典禮，未來，完工啟用後，鄉民不用再爬400公尺好漢坡，氣喘如牛的去看診了。

縣府衛生局表示，長濱衛生所遷建，歷經覓地不易，以及6次流標，第7次才順利招標，總經費7600萬元，預計110年7月完工啟用。

長濱鄉衛生所78年大樓啟用迄今31年，不僅建物老舊，地理位置也不便民，尤其長達400公尺，坡度45度的道路，讓看診老人家與行動不便的鄉民很痛苦。

經縣府與鄉公所爭取花東發展基金7600萬元補助，今年獲行政院核准。今天縣長饒慶鈴與前縣長黃健庭、衛福部科長林進鴻及長濱鄉長潘淑芳等人受邀動土。

衛生局表示，新衛生所擇定在長濱街道上，規劃1樓為急診及醫療門診服務區域，2樓為行政辦公室，3樓則是職員宿舍，總計約600坪，可望提升醫療服務品質。

通往長濱鄉衛生所，必須走400公尺、坡度45度的道路，對老人家與行動不便的鄉民看診不便。記者尤聰光／翻攝
通往長濱鄉衛生所，必須走400公尺、坡度45度的道路，對老人家與行動不便的鄉民看診不便。記者尤聰光／翻攝

衛生所 衛生局 氣喘

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