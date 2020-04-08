台灣漁船遭日本驅趕 海巡艦艇廣播宣示主權
台灣2漁船3月24日分別在花東外海、台灣專屬經濟海域遭日本公務船驅趕，海巡署今天公布海巡艦艇支援影片，透過廣播宣示主權反擊，逼得日籍船艦趕緊駛離，承諾會加強勤務部署。
漁船宏吉財號、信福晟號日前分別在花蓮、台東外海作業時，遭日本公務船驅趕，兩者均在台灣專屬經濟海域範圍內，海巡署獲報後，派遣線上巡防10019艇及台東艦前往宣示主權。
海巡署東部地區機動海巡隊今天公布台東艦影片，海巡人員透過LED跑馬燈及廣播嚴正表達主權立場，點名日本公務船，重複放送「這裡是中華民國海巡署台東艦，你已經進入我國專屬經濟海域，請勿干擾我國漁船作業」日本船艦隨即駛離。
海巡署新聞稿指出，鑑於近期有台灣漁船在台日重疊海域遭日本公務船干擾案件，已針對事發海域強化勤務部署，確保漁民作業安全。
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