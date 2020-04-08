花蓮果艷西瓜開放預購 農會推廣西瓜綿料理

新冠肺炎疫情帶動「宅經濟」，花蓮壽豐鄉農會推網路訂購蔬果，加入農會會員網購約成長約1、2成，主打的果艷西瓜即日起至5月10日開放預購，除了買十送一外，還會有神秘小禮物。另西瓜可用來煮菜，瓜農會把賣相不好的西瓜摘除，做成西瓜綿料理，讓雞湯、魚湯更鮮甜。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥表示，西瓜要好吃其中的原因就是氣候要穩定，尤其是授粉的時候，幸好今年授粉時沒有下大雨，只要未來氣候穩定，相信今年品質比去年好，甜度可達13至14度左右，希望能打破去年11天完售紀錄。

為讓養分更充足，瓜農會在每一株只留一顆果型漂亮、位置佳的西瓜，切除的不成熟的小西瓜若放在田裡很浪費，因此收集起來做成料理。小西瓜果肉鮮嫩，以醬瓜的方式調製成西瓜綿後，吃起來很甘甜，可用在海鮮料理、清蒸魚提出鮮甜味道，也能煮雞湯、涼拌，總鋪師很愛用這類食材，可說是西瓜的附加價值。

黃啟祥指出，去年研發9斤至12斤小西瓜，適合小家庭享用，可惜天氣不佳等諸多原因，甜度不理想；今年嘗試用新品種「妙鳳」，甜度為12至13度，試種400顆，數量有限，口感跟大西瓜差不多，希望再接再厲種出品質佳小西瓜。