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疫情衝擊！花蓮大農大富賞螢人數減少 滿意度仍高

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮大農大富平森園區賞螢季近日落幕，約一個月活動期間，吸引8千多人次造訪。圖／花蓮林管處提供
花蓮大農大富平森園區賞螢季近日落幕，約一個月活動期間，吸引8千多人次造訪。圖／花蓮林管處提供

花蓮林區管理處與平森永續發展協會在大農大富平地森林園區舉辦的「螢漫平森．幸福百分百」賞螢季活動近日落幕，受到疫情衝擊，遊客人數下滑，僅去年6成，但整體滿意度仍高，有高達9成7的民眾，表示願意再來賞螢。

為期約一個月的大農大富賞螢季是全台最早的賞螢活動，每年3、4月舉行，在靜謐夜晚欣賞林下點點螢光，又有專業解說，還可兌換伴手禮，雖然要付費，近年都有破萬人次的好成績，不過，今年受疫情影響，累計到訪人數8555人，僅及去年遊客量的6成。

林管處表示，大農大富賞螢季活動舉辦以來，堅持在地經營策略，與周邊社區協力，長期針對大農大富平地森林園區的螢火蟲進行生態調查與監測，累積豐富的第一手資料。

今年園區第一隻螢火蟲提早在2月初就現身，比往年早了約半個月，因此原定的賞螢季活動也提前到2月27日展開，林管處整合周邊資源，提供食、宿、交通的客製化服務，防疫規格也提升，入園民眾必須量體溫、戴口罩，林管處也加強環境消毒。

林管處指出，今年新增線上購票系推出多元支付模式，並結合周邊社區小旅行、特色部落餐點、賞螢專車等服務，讓賞螢購票更便利；今年賞螢季圓滿落幕，雖然受疫情影響，遊客人數減少，仍為花蓮慘澹經營的觀光業注入一些活水。

林管處還針對賞螢遊客發出近3000分問券，超過9成對賞螢活動安排與解說表示滿意，高達9成7願意再次參與，也有遊客提出建言，林管處表示，都將參考改善，做為明年改進的方向。

花蓮林管處舉辦的賞螢季，結合周邊社區，規畫小旅行提供有趣的農村體驗。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處舉辦的賞螢季，結合周邊社區，規畫小旅行提供有趣的農村體驗。圖／花蓮林管處提供

賞螢 疫情 螢火蟲

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