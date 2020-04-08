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避免家長群聚校園 基隆國中、小新生報到採多元形式

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
校園嚴防新冠肺炎，基隆市109學年度中小新生報到將採多元形式辦理，避免家長群聚在校園。圖／聯合報系資料照片
校園嚴防新冠肺炎，基隆市109學年度中小新生報到將採多元形式辦理，避免家長群聚在校園。圖／聯合報系資料照片

基隆市政府教育處今天表示，面對新冠肺炎威脅，避免群聚，109學年度中小新生報到改成多元形式受理，可採網路線上報到、委由在學兄姊送件、郵寄掛號、親送至警衛室或學校派員到畢業國小收件。各校可自訂定、公告報到方式，並寄發新生入學通知單供家長選擇。

教育處表示，已發公文通知各校規畫新生報到形式及報到日期，有總量管制的深美、信義國小須在本月18日前完成、其餘公立國小5月3日前完成。有總量管制的銘傳國中5月27日前完成，其餘公立國中5月30日前完成。

109學年度基隆市國小新生為2667人、國中新生為2996人。國小新生家長4月17日前、國中新生家長5月22日前未收到入學通知單，請儘速與戶籍地學區學校洽詢。

教育處課程教學科長吳雨潔說，如果各校因特殊因素受理現場報名，建議依新生居住里鄰分不同時段報到。家長最好只派1人代表，不要像過去全家出動，順便帶新生去逛校園，同時遵守入校規定，全程配戴口罩，有發燒或呼吸道症狀者不應進入校園。

國中原則上在5月辦理新生報到，7月做智力測驗，部分學校安排5月報到時一併做智力測驗。吳雨潔說，今年要求國中都要分開辦理，7月才做新生智力測驗。

基隆 新冠肺炎 發燒

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