企業善心捐2千個口罩套 助宜蘭縣政府防疫
新冠肺炎疫情蔓延，在宜蘭縣議會莊淑如議員轉介下，為讓在第一線社福機構工作人員能延長口罩的使用期限，「Footer」除臭襪廠商捐出2千份抑菌口罩套，今天在宜蘭縣政府縣長室旁會客室舉辦理捐贈儀式，將分送相關單位使用。
縣政府指出，「Footer」除臭襪創辦人黃立忠先生與莊淑如議員是舊識，捐贈1千份抑菌口罩套予莊議員，透過莊議員發放給宜蘭轄內有需求的社福團體，身為藥師的莊議員再請黃立忠先生另捐贈1千份抑菌口罩套給宜蘭縣政府物資銀行。
縣政府表示，「Footer」除臭襪廠商共捐出2千份抑菌口罩套，將透過縣府分送至縣內兒少機構、身障機構、身障服務照顧等27個單位，在防疫物資緊缺困難之際，發揮企業社會責任，藉以讓口罩需求能適時獲得紓緩，得以延長使用口罩的次數。
縣長林姿妙表示，在此疫情嚴峻的時刻，為了加強對疫情的控制，同時減少資源的浪費，更需要政府及民間一起合作動員來共同對抗疫情，感謝「Footer」除臭襪創辦人黃立忠先生對防疫的協助，期望藉由黃立忠創辦人的公益善舉能「拋磚引玉」，鼓勵更多民間團體加入防疫工作。
林姿妙呼籲，民眾要做好自我保護措施，防疫的每個環節都非常重要，縣政府將會持續連結社會資源挹注，共同協助社會大眾渡過防疫艱難的時刻，讓社會更加溫暖。
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