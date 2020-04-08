快訊

轉診更嚴謹…指揮中心發通函 要求醫確認民眾手機、地址

罷免訴訟攻防 韓陣營、罷韓團體互控「搏歹筊」

企業善心捐2千個口罩套 助宜蘭縣政府防疫

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
「Footer」除臭襪廠商捐出2千份抑菌口罩套，今天在宜蘭縣政府縣長室旁會客室舉辦理捐贈儀式，將分送相關單位使用。圖／宜蘭縣政府提供
「Footer」除臭襪廠商捐出2千份抑菌口罩套，今天在宜蘭縣政府縣長室旁會客室舉辦理捐贈儀式，將分送相關單位使用。圖／宜蘭縣政府提供

新冠肺炎疫情蔓延，在宜蘭縣議會莊淑如議員轉介下，為讓在第一線社福機構工作人員能延長口罩的使用期限，「Footer」除臭襪廠商捐出2千份抑菌口罩套，今天在宜蘭縣政府縣長室旁會客室舉辦理捐贈儀式，將分送相關單位使用。

縣政府指出，「Footer」除臭襪創辦人黃立忠先生與莊淑如議員是舊識，捐贈1千份抑菌口罩套予莊議員，透過莊議員發放給宜蘭轄內有需求的社福團體，身為藥師的莊議員再請黃立忠先生另捐贈1千份抑菌口罩套給宜蘭縣政府物資銀行。

縣政府表示，「Footer」除臭襪廠商共捐出2千份抑菌口罩套，將透過縣府分送至縣內兒少機構、身障機構、身障服務照顧等27個單位，在防疫物資緊缺困難之際，發揮企業社會責任，藉以讓口罩需求能適時獲得紓緩，得以延長使用口罩的次數。

縣長林姿妙表示，在此疫情嚴峻的時刻，為了加強對疫情的控制，同時減少資源的浪費，更需要政府及民間一起合作動員來共同對抗疫情，感謝「Footer」除臭襪創辦人黃立忠先生對防疫的協助，期望藉由黃立忠創辦人的公益善舉能「拋磚引玉」，鼓勵更多民間團體加入防疫工作。

林姿妙呼籲，民眾要做好自我保護措施，防疫的每個環節都非常重要，縣政府將會持續連結社會資源挹注，共同協助社會大眾渡過防疫艱難的時刻，讓社會更加溫暖。

新冠肺炎疫情蔓延，在宜蘭縣議會莊淑如議員轉介下，為讓在第一線社福機構工作人員能延長口罩的使用期限，「Footer」除臭襪廠商捐出2千份抑菌口罩套，今天捐贈儀式，將分送相關單位使用。圖／宜蘭縣政府提供
新冠肺炎疫情蔓延，在宜蘭縣議會莊淑如議員轉介下，為讓在第一線社福機構工作人員能延長口罩的使用期限，「Footer」除臭襪廠商捐出2千份抑菌口罩套，今天捐贈儀式，將分送相關單位使用。圖／宜蘭縣政府提供

口罩 疫情 林姿妙

延伸閱讀

加碼…宜蘭機車汰換 最高補助2.7萬

去年22萬今年7萬 宜蘭景區清明連假遊客掉6成5

影／宜蘭宣布 明起進入縣府及府外機關全面配戴口罩

宜蘭加碼！機車舊換新最高補助2萬7千元環保車

相關新聞

台東南田部落海岸侵蝕嚴重危及住家 居民促防護

台東達仁鄉南田部落，長年受海浪侵蝕，海岸線嚴重內縮，危及住家安全，居民希望政府重視海岸防護。台東縣政府今邀集相關單位，共...

27年老餐廳 全家福海鮮樓基隆文化店熄燈

在基隆經營已經27年的全家福海鮮樓文化店，官方網頁公告今天（8日）最後一天營業，感謝民眾27年來的支持，當地民眾相當惋惜。七堵店表示，會繼續撐下去，雖然疫情籠罩下艱困經營，生意大減，但縮編人力因應，希望挺過難關。

防疫…花蓮11座候車亭 生飲設施拆除停供

花蓮市有11座候車亭設有自來水生飲設施，因新冠肺炎疫情影響，避免衛生及感染疑慮，花蓮市公所停用自來水和生飲台。不再供水的生飲台，將綠美化成花壇，未來視疫情緩解，再開放供應。

加碼…宜蘭機車汰換 最高補助2.7萬

2007年6月底前出廠的老舊機車，宜蘭還有7萬9219輛，約占總機車數30%，為加速淘汰老舊機車，縣府昨宣布加碼補助機車汰舊換新，最高補助2萬7千元，車主要把握今年加碼補助的機會。

台東1腹瀉症狀居家檢疫者 今報告出爐為陰性

目前國內仍保持新冠肺炎零確診案例的台東縣，昨天傳出1位居家檢疫者出現腹瀉症狀，台東縣衛生局緊急送醫隔離治療及採檢體化驗。...

24年軍訓教官轉任榮民處組長 親切還學有烹調第二專長

擔任學校軍訓教官24年退役的基隆市榮服處社區服務組長的江有維，服務11年來，由於很親切是榮民的好幫手，他善用輔導會職訓資...

花蓮市停供候車亭生飲水 將視疫情再開啟

花蓮市有11座候車亭，除提供候車功能，還包括自來水生飲設施。不過受到新冠肺炎疫情影響，避免衛生及感染疑慮，花蓮市公所停用...

桃園熱氣球活動停辦 台東熱氣球視疫情持續評估

台東「2020台灣國際熱氣球嘉年華」活動，受到疫情影響，主辦單位台東縣政府證實已有國外熱氣球口頭回絕邀請，不會參與今年活...

去年22萬今年7萬 宜蘭景區清明連假遊客掉6成5

宜蘭縣政府工商旅遊處統計，今年清明連假4天，縣府轄屬12個景區參觀人次共7萬7421人，相較去（108）年清明連假4天總...

影／宜蘭宣布 明起進入縣府及府外機關全面配戴口罩

宜蘭縣政府今天宣布，明天（8日）起，要求進入縣政府及府外機關的員工及民眾，全面配戴口罩。

宜蘭加碼！機車舊換新最高補助2萬7千元環保車

宜蘭縣政府今天宣布，抗空汙，加碼補助，總補助額度2200萬元，機車汰舊換新，最高補助將達2萬7千元。

網友爆料害防疫旅館銳減 基市府努力後倍增為30間

基隆市原本規畫防疫旅館有65間房間，但上月因有民眾公布地點害業者卻步退出，只剩下15間，供不應求。基隆市長林右昌今天表示...

熱門新聞

新北突破400萬人口抽淡水套房 幸運女市民近日完成交屋

台中3大自行車道連假破20萬人 未列入11大「警」點

感動變感慨！防疫衝擊恆春 她發千字文引千人共鳴

影／被譏在墓園對先人防疫宣導 竹崎警：角度問題

嘉義「聯合國」便當店 店如其名有來自各地的美食

空姐居家檢疫 男友送餐進屋 居民騷動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。