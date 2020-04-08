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你沒買錯！台東幸福宅交屋在即 縣府推典雅溫馨樣板屋

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣幸福住宅已完工，進入驗收尾聲，整個社區美觀高雅。記者羅紹平／攝影
台東縣幸福住宅已完工，進入驗收尾聲，整個社區美觀高雅。記者羅紹平／攝影

台東縣政府為幫助民眾一圓買房夢，3年多前興建300戶平價幸福住宅，目前正辦理交屋，台東縣建設處今天公告「樣品屋」陳設，告訴承購戶「你沒買錯」，只要簡單的現成家具巧心布置，就能入住典雅溫馨的新家。

台東縣政府3年多前，斥資8億元預算，利用位於國立台灣史前文化博物館旁的縣有土地，興建300戶幸福（社會）住宅，每戶從20、25、30坪不等，售價230萬到330萬元不等，但興建過程中因承包營建商與下游中包有財務糾紛、颱風季節等諸多因素影響，工程一再延宕。

台東縣幸福住宅原定去年10月交屋，讓承購戶入住新家，過新年，但也因而拖延到今年4月才辦理交屋，引發許多承購戶抱怨。

縣府表示，會依約按日罰廠商違約金每日75萬元，至於縣府違約延遲交屋部分，也會依合約按日現金賠償承購戶，另，為表示誠意，交屋後，縣府會致贈每一承購戶價值2萬元家具用品，電視、櫥具、洗衣機、沙發或餐桌等由承購戶任選。

由於幸福住宅驗收改善已近尾聲，縣府建設處長許瑞貴日前要求建設處人員商借縣府內既有家具與辦公設備，利用B區的縣府保留戶進行模擬配置擺設（樣品屋），作為將來承購戶思考室內裝修擺設的參考，只用簡單的家具，也能營造出清爽宜居、 典雅溫馨的家。

台東縣政府利用保留戶簡單運用現成家具布置，就營造出清爽宜居的溫馨住家氣氛。記者羅紹平／翻攝
台東縣政府利用保留戶簡單運用現成家具布置，就營造出清爽宜居的溫馨住家氣氛。記者羅紹平／翻攝
台東縣政府利用保留戶簡單運用現成家具布置，就營造出清爽宜居的溫馨住家氣氛。記者羅紹平／翻攝
台東縣政府利用保留戶簡單運用現成家具布置，就營造出清爽宜居的溫馨住家氣氛。記者羅紹平／翻攝
台東縣政府利用保留戶簡單運用現成家具布置，就營造出清爽宜居的溫馨住家氣氛。記者羅紹平／翻攝
台東縣政府利用保留戶簡單運用現成家具布置，就營造出清爽宜居的溫馨住家氣氛。記者羅紹平／翻攝
台東縣政府利用保留戶簡單運用現成家具布置，就營造出清爽宜居的溫馨住家氣氛。記者羅紹平／翻攝
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