你沒買錯！台東幸福宅交屋在即 縣府推典雅溫馨樣板屋

台東縣政府為幫助民眾一圓買房夢，3年多前興建300戶平價幸福住宅，目前正辦理交屋，台東縣建設處今天公告「樣品屋」陳設，告訴承購戶「你沒買錯」，只要簡單的現成家具巧心布置，就能入住典雅溫馨的新家。

台東縣政府3年多前，斥資8億元預算，利用位於國立台灣史前文化博物館旁的縣有土地，興建300戶幸福（社會）住宅，每戶從20、25、30坪不等，售價230萬到330萬元不等，但興建過程中因承包營建商與下游中包有財務糾紛、颱風季節等諸多因素影響，工程一再延宕。

台東縣幸福住宅原定去年10月交屋，讓承購戶入住新家，過新年，但也因而拖延到今年4月才辦理交屋，引發許多承購戶抱怨。

縣府表示，會依約按日罰廠商違約金每日75萬元，至於縣府違約延遲交屋部分，也會依合約按日現金賠償承購戶，另，為表示誠意，交屋後，縣府會致贈每一承購戶價值2萬元家具用品，電視、櫥具、洗衣機、沙發或餐桌等由承購戶任選。