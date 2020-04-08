台東南田部落海岸侵蝕嚴重危及住家 居民促防護

台東達仁鄉南田部落，長年受海浪侵蝕，海岸線嚴重內縮，危及住家安全，居民希望政府重視海岸防護。台東縣政府今邀集相關單位，共同前往會勘，希望解決海岸流失的困境。

縣府建設處水利科長吳哲元表示，南田現部分海岸，每年縮減約2公尺以上，屬二級防護，特邀集第八河川局、林務局台東林管處來會勘看，收集意見記錄，再向中央請求跨部會協助。

南田海岸519、520段，長期受海浪侵蝕，海岸流失造成房屋坍塌，廁所馬桶外露，甚至連周圍的樹根都顯露出來，使得原住戶不趕回家，看著土地正一點一滴的流失，擔心過幾年就真的看不到家和土地了。

南田居民楊陳田龍表示，海岸被侵蝕，土壤流失，連帶造成房屋損壞，這應該可以設置消波塊及防波堤，保護逐漸流失的土地。