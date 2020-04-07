24年軍訓教官轉任榮民處組長 親切還學有烹調第二專長

擔任學校軍訓教官24年退役的基隆市榮服處社區服務組長的江有維，服務11年來，由於很親切是榮民的好幫手，他善用輔導會職訓資源，學會多媒體網頁設計、中餐烹調丙級證照等第二專長，他以自身的經驗協助退除役官兵就學、就業、職訓等，更有說服力。

江有維平時除對榮民長輩的日常噓寒問暖外，也積極協助中壯年榮民及年輕二類官兵的就學、就業及職訓等方面之需求，成效都相當不錯。他以自己的學習經驗，有很好的說服力。

江有維說，他隨時都保持著隨時充電學習的精神，善用輔導會職訓資源，陸續接受了職訓中心及基隆市榮服處委辦之多媒體網頁設計師班、公寓大廈事務管理人員班、中餐烹調丙級證照班、中式麵食加工丙級證照班及飲料調製丙級證照班等專業課程，這些都是他很有興趣的課程，也讓自己增加專長。

江有維本身具榮民身分，對於退除役官兵就學、就業、職訓、就醫、就養及一般服務照顧等得心應手，11年來服務熱忱的表現，獲得績優服務、績優志工獎等多項榮耀。

在80年代具有國立大學文憑，要謀一份待優的工作並非難事，但江有維卻選擇投筆從戎，轉服志願役預官，加入國軍的行列，通過甄選任學校軍訓教官長達24年。教官期間他認真、負責曾獲國軍軍訓楷模。還曾受國立台灣海洋大學全校師生一致好評，在一群博士級教授候選人中，脫穎而出，當選海洋大學優良教師殊榮。

在海大期間，他報考航運管理所碩士班，成績優異高分錄取，經過2年在職攻讀，獲得碩士學位，後來官拜中校退役，樂於助人的他，得知基隆市榮服處辦理社區服務組長遴選，馬上報名也順利獲選，成為一位助人專業的工作者。