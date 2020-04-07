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花蓮市停供候車亭生飲水 將視疫情再開啟

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
受到新冠肺炎疫情影響，避免衛生及感染疑慮，花蓮市公所停用候車亭自來水生飲設施。圖／花蓮市公所提供
受到新冠肺炎疫情影響，避免衛生及感染疑慮，花蓮市公所停用候車亭自來水生飲設施。圖／花蓮市公所提供

花蓮市有11座候車亭，除提供候車功能，還包括自來水生飲設施。不過受到新冠肺炎疫情影響，避免衛生及感染疑慮，花蓮市公所停用自來水，不再供水的生飲台，將會綠美化變成花壇，未來視疫情緩解與否再開放供應。

花蓮市自2008年起，由前市長田智宣啟用公車候車亭自來水生水設施，每天派員檢測水質，提供等車民眾飲水服務。這幾天有不少人發現，生飲台不再有自來水流出來，有民眾以為故障了，還特地透過「報馬仔」向公所反映故障，也有民眾透過臉書訊息詢問無法供水的原因。

考量新冠肺炎疫情嚴峻，花蓮市公所在3月底行文給自來水公司第九區管理處，自4月1號起，停止這項供水服務，今天委請廠商拆除生飲設施管線。

花蓮市長魏嘉賢表示，擔心連假期間遊客增加，病毒交叉傳染的機率也提高，因此暫停在市區11處候車亭的自來水生飲服務，防範水質遭病毒污染，成為防疫缺口。未來將視疫情狀況，再行決定是否恢復供水服務，若疫情緩解，則會把使用率較高的生飲台逐一恢復，讓民眾在市區可以喝到新鮮乾淨的水，防疫期間造成不便，請民眾共體時艱。

市區11座暫停供水生飲服務候車亭分別位於國安郵局、慈濟醫院前、火車站前商圈、榮家前人行道、民孝國宅、中信飯店、門諾醫院、中華路大禹街口、梅林婚紗、衛福部花蓮醫院、進豐生活園區。

花蓮市公所在3月底行文給自來水公司第九區管理處，自4月1號起，停止候車亭自來水生飲服務，今委請廠商拆除生飲設施管線。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在3月底行文給自來水公司第九區管理處，自4月1號起，停止候車亭自來水生飲服務，今委請廠商拆除生飲設施管線。圖／花蓮市公所提供

疫情 新冠肺炎 水質

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