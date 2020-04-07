去年22萬今年7萬 宜蘭景區清明連假遊客掉6成5

宜蘭縣政府工商旅遊處統計，今年清明連假4天，縣府轄屬12個景區參觀人次共7萬7421人，相較去（108）年清明連假4天總參觀人次22萬1166人，減少約6成5，主要受疫情及配合防疫停辦綠博的影響，參觀人次下滑。

不過，縣政府發現，清明假期期間，包括武荖坑永續樂園、幾米公園（含丟丟噹廣場）、清水地熱等景區，仍然吸引人潮聚集，為避免人潮聚集的景區成為防疫破口，宜蘭縣政府連假過後，陸續針對人潮聚集的景區全面消毒。

宜蘭縣長林姿妙今天到武荖坑永續樂園了解消毒工作，要求永續樂園開放參觀期間，務必落實相關防疫作為，並宣導社交距離，以保護遊客旅遊健康安全。

縣政府工旅處說明，為落實防疫工作，縣府轄屬風景區第一線服務人員皆配戴口罩，除了每日環境清潔消毒工作外，針對門把、按鈕、停歇的座椅及手把等接觸點加強消毒擦拭，另於景區內也提供充足的洗手設備，勤洗手宣導，強化遊客防疫配合作為，並定時廣播，提醒遊客保持適當社交距離、進入景區室內空間前須先量額溫及實名制等防疫措施。