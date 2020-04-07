載確診病患廢棄物放消防隊廣場 基市府派員處理

新冠肺炎疫情延燒，基隆市消防局5日晚間載送一對確診夫妻到醫院，結束後醫療廢棄物堆置在消防分隊廣場引起安全疑慮，市府表示，會立即派員處理並建立相關流程。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）升溫，基隆市截至昨天共6例確診，基隆市衛生局長吳澤誠上午在市務會議後記者會表示，新增3例其中一名為20多歲女子從英國入境，另2名為一對夫妻到英國、冰島旅行回國後在居家檢疫期間確診。

衛生局指出，消防局5日派員穿著防護衣等裝備分2梯次於下午5時和晚間8時許將這對確診夫妻送醫治療。不過，有記者今天發現某消防分隊廣場堆放4袋醫療廢棄物無人清理，引發安全疑慮。

衛生局坦言，這4袋醫療廢棄物確實是當時載送這對確診夫妻所使用的防護衣等裝備，救護員當天完成任務後並未立即脫下交給醫院，待回到消防分隊後才脫除裝備。

衛生局指出，由於醫院近期採檢人數眾多，冰箱已沒有空間存放防護衣，加上溝通產生誤解，才會將醫療廢棄物堆置在消防隊廣場，未來會建立起相關流程，請救護員載送到疑似個案後立即脫下防護衣等裝備交由醫院處理。

基隆市政府發言人沈詠珮指出，經協調後，日後各消防分隊若載送到疑似病患，會將相關醫療廢棄物交由衛生福利部基隆醫院集中，再請委外合格醫療廢棄物處理廠商協助處理。