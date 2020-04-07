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影／宜蘭宣布 明起進入縣府及府外機關全面配戴口罩
宜蘭縣政府今天宣布，明天（8日）起，要求進入縣政府及府外機關的員工及民眾，全面配戴口罩。
縣政府指出，清明連假期間，觀光景點人潮流動頻繁，再加上國際疫情持續增溫，國內無症狀或輕症患者明顯增加，為避免疫情擴大，4月8日起將要求進入縣府及府外機關員工及民眾全面配戴口罩，其中非第一線工作同仁可戴一般布口罩或防塵口罩。
縣政府提醒，民眾若在連假期間若曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，同時避免出入公共場所，非不得已需外出時請務必配戴口罩。
衛生局指出，防疫尖峰期，請民眾務必遵守各項防疫規定，才能守住全民的健康，民眾應持續保持個人手部衛生與咳嗽禮節，與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，若無法保持時請配戴口罩。
衛生局提醒，搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合量測體溫，勸導不聽最高可罰新台幣1萬5千元。若身體不適請戴口罩速就醫，並主動向醫療機構告知旅遊、接觸史等，並落實生病在家休息。
縣長林姿妙呼籲，保持社交距離以降低感染風險，若無法保持距離請配戴口罩，另除了勤用肥皂洗手、避免觸摸眼鼻口外，也要繼續保持個人良好衛生習慣。
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