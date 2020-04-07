宜蘭加碼！機車舊換新最高補助2萬7千元環保車

宜蘭縣政府今天宣布，抗空汙，加碼補助，總補助額度2200萬元，機車汰舊換新，最高補助將達2萬7千元。

縣政府指出，這項措施是為讓更多縣民響應，將老舊機車汰舊換新，最高補助2萬7千元，持有民國96年6月底前出廠的老舊機車的宜蘭車主，要把握今年加碼的補助機會。

宜蘭縣長林姿妙指出，宜蘭縣內在民國96年6月底出廠的老舊機車還有7萬9219輛，約佔宜蘭縣總機車數30%，為加速淘汰老舊機車，宜蘭縣除補助一般民眾外，持續針對中低收入戶及原住民籍車主提高加碼補助金額，希望藉此減輕弱勢車主換車負擔，盡早響應汰舊換新。

縣政府表示，宜蘭縣政府今年配合環保署政策，擴大汰舊補助的對象，由補助對象由原本民國92年底，擴大至民國96年6月底前出廠機車，在今年度都可以享有汰舊換新的加碼補助，而換購的車輛，除既有的電動二輪車，包括電動機車、電動自行車及電動輔助自行車外，今年度也鼓勵縣民使用排放標準更為嚴格的７期燃油機車，讓民眾有多元選擇。

林姿妙指出，宜蘭縣今年配合環保署「油電並行」政策，針對汰舊換新也提供縣府加碼補助，倘若加總其他部會補助，今年汰舊並換購電動二輪車最高補助2萬7千元，若是汰舊並換購７期燃油機車，最高補助2萬1千元，且縣內各經銷商或縣內在地廠商也特別響應，各自推出汰舊換新額外補貼優惠。

縣政長提醒，因縣府財源有限，將以照顧宜蘭縣民為優先，今年度縣府補助有設置部分限制，且總補助額度以2,200萬元為限，倘補助金額用罄，即公告截止宜蘭縣加碼補助，相關詳細補助辦法及申請表格，請至環保局網站（http://www.ilepb.gov.tw/）查詢，或致電該局機車定檢服務專線：（03）9901529洽詢。