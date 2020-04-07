網友爆料害防疫旅館銳減 基市府努力後倍增為30間

基隆市原本規畫防疫旅館有65間房間，但上月因有民眾公布地點害業者卻步退出，只剩下15間，供不應求。基隆市長林右昌今天表示，經過市府最近的努力，防疫旅館從15間增加到30間，目前大約有10人入住，但探詢要入住的人增加不少，他感謝飯店業者配合政府的防疫政策，也請民眾不要害人害己，做無謂的探詢和公布。

林右昌說，基隆市的防疫旅館，因有一些民眾做一些無謂探詢和公布，讓業者卻步，最近市府做了很多努力，業者也願意來配合，防疫旅館從15間增加到30間，目前入住10人。

林右昌再次呼籲說，業者配合政府的政策，再提供防疫旅館，非常不容易，希望所有民眾不要害人害己，不要再探詢或公布地點、名稱。

至於廟口、市場管制出入的問題，林右昌表示，基隆的廟口、市場都是開放式空間，像廟口有很多巷子可以進出，市場也都有8到10個出入口，管制上有困難，比較重要的是做好個人防疫工作，勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

交通部觀光局為鼓勵各縣市合法旅宿業者加入「安心防疫旅宿」行列，獎助各縣市提供居家檢疫者入住之合法防疫旅宿，自4月1日起每房每日1000元。

基隆市政府透過降稅、補助、輔導等措施，協助旅宿業者度過產業低潮期。另外，市府針對需要居家隔離或居家檢疫者之同住家人，入住「安心關懷旅宿」，加碼提供定額補貼。對於符合條件之旅宿業者即可憑相關證明文件向市府申請連住14晚每房5000元的補貼，期藉由直接補貼旅宿業者達到實質效益，相關辦法則將於近期內公布。