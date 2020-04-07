載送新冠肺炎確診個案送醫 廢棄物事後堆放空地無人理

基隆市消防局派救護車送患者就醫後，廢棄物無人接手，從5日晚上就堆放在消防分隊空地，不僅沒有及時冰存，且遲至近午還沒清運的窘境。市府今天表示，以後由市醫為窗口，聯繫醫療廢棄物清運業者負責清運。

中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，今晨顯示基隆市確診人數為6人，昨天是3人，1天增加3人引起民眾關注。

消防救護人員5日晚間曾出勤2次，載送確診個案就醫。救護人員執勤返回隊部後，依標準作業流程人車消毒，整理出4袋裝有隔離衣等物品的廢棄物。

據了解，消防局詢問衛生局如何處置廢棄物，衛生局回答可交由衛生福利部基隆醫院處理。消防局聯絡基隆醫院，院方表示近期採檢人數多，存放醫療廢棄物的冰箱容量有限，無力協助，因此一直堆放在消防分隊空地。

衛生局表示，消防救護人員送確診個案就醫後，正確處置流程應在醫院就脫下防護衣等裝備，進行人車消毒，廢棄物直接交給醫院處置，不要載回隊部。

消防局則說，如果能照衛生局說明的流程作業，最好不過，但要考慮醫院是否有足夠的空間供消防人車消毒。此外救護車要待命隨時出勤，還是返回隊部進行人車消毒，比較符合實際需求。

市府近午表示，未來會由市立醫院為統一窗口，消防局救護人員出勤載送新冠肺炎確認病例產生的廢棄物，全由市醫安排醫療廢棄物清運業者負責清運。