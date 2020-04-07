基隆一家4口違反居家檢疫跑台北就醫 林右昌：從重處罰

針對上周基隆有一家4口擅自離開基隆檢疫住所到台北就醫，違反居家檢疫規定，市長林右昌今天說，如何處罰市府正在處理中，一有結果就會對外說明，但一定是從重處罰。市府衛生局表示，此案目前已蒐證、釐清完成，將依法開罰。

基隆一名婦人與媳婦、2名孫子4人自美國返台後，必須居家檢疫14天，但婦人量測體溫異常由衛生局協助到醫院篩檢，她希望移轉居家檢疫地到台北市方便就醫，但市府尚未同意，她就找人開車載4人到台北市醫院就診。

對於此案，林右昌今天上午說明，他表示，市府正在處理中，一有結果就會對外說明，但一定是從重處罰。

衛生局長吳澤誠說，一家4口違反檢疫的部分目前已蒐證釐清完成，正在處理中，可處10到100萬元，裁罰金額尚未決定，之前有3人違反家檢疫都已各開出罰單10萬元。

衛生局表示，居家檢疫對象可以申請移地檢疫，但必須兩地市府同意才可離開住所，就醫也要由衛生單位安排，違者將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」處分。