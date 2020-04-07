基隆老記憶27年吹熄燈號 全家福海鮮樓文化店明最後1天

在基隆經營已經27年頭的全家福海鮮樓文化店，店家官方網業公告，4月8日將是最後一天營業，下台一鞠躬，感謝民眾27年來的支持，但店家十分低調，對於吹熄燈號沒有進一步說明。

店家在臉書公告，盡管不捨與嘆息，明天最後一天營業，想念蝦鬆、鮮蝦粉絲煲、活龍蝦生魚片、椒鹽元蹄的朋友，想想來說聲「哈囉」的朋友，8日前都還有營業。

全家福海鮮樓創1994年，是不少基隆人的記憶，有的老顧客從小吃到大，也有不少民眾在此結婚宴客，海鮮料理相當道地，尤其蝦鬆、鮮蝦粉絲煲、活龍蝦生魚片等招牌菜很受歡迎。

店家感謝顧客、廠商、社團27年來的支持，很榮幸在基隆用道道經典佳餚與大家培養深厚的感情，盡管是不捨與嘆息，但不散的宴席在此告一段落，全家福海鮮樓文化店在基隆寫下27年輝煌的歷史。今天店家仍然有營業，店家人員十分低調，沒有說明原因。