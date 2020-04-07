快訊

暖！義籍神父求救 台灣2萬人報恩…6天捐1.2億

從中國第一到民族之恥？「瑞幸咖啡」的跨國詐財啟示錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆老記憶27年吹熄燈號 全家福海鮮樓文化店明最後1天

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
在基隆經營27年的全家福海鮮樓文化店，明最後1天。記者游明煌／攝影
在基隆經營27年的全家福海鮮樓文化店，明最後1天。記者游明煌／攝影

基隆經營已經27年頭的全家福海鮮樓文化店，店家官方網業公告，4月8日將是最後一天營業，下台一鞠躬，感謝民眾27年來的支持，但店家十分低調，對於吹熄燈號沒有進一步說明。

店家在臉書公告，盡管不捨與嘆息，明天最後一天營業，想念蝦鬆、鮮蝦粉絲煲、活龍蝦生魚片、椒鹽元蹄的朋友，想想來說聲「哈囉」的朋友，8日前都還有營業。

全家福海鮮樓創1994年，是不少基隆人的記憶，有的老顧客從小吃到大，也有不少民眾在此結婚宴客，海鮮料理相當道地，尤其蝦鬆、鮮蝦粉絲煲、活龍蝦生魚片等招牌菜很受歡迎。

店家感謝顧客、廠商、社團27年來的支持，很榮幸在基隆用道道經典佳餚與大家培養深厚的感情，盡管是不捨與嘆息，但不散的宴席在此告一段落，全家福海鮮樓文化店在基隆寫下27年輝煌的歷史。今天店家仍然有營業，店家人員十分低調，沒有說明原因。

林姓老顧客表示，可能是因為大環境影響，加上近來新冠肺炎影響，讓業者難以苦撐，生意大受影響。他回憶，以前不少基隆人會選在這裡辦結婚桌，因為海鮮很有名，場地也不錯，整間餐廳都坐得滿滿的。還有不少警察、警友會、社團也都會在這裡宴客。

基隆老記憶27年吹熄燈號，全家福海鮮樓文化店明最後1天。記者游明煌／攝影
基隆老記憶27年吹熄燈號，全家福海鮮樓文化店明最後1天。記者游明煌／攝影

海鮮 基隆 結婚

延伸閱讀

板橋老婦人來基找友迷途 警方伸援手

基隆新冠肺炎確診3人變6人 1天增3例引市民關注

疫情衝擊基隆4月起調減娛樂稅額30% 570家受惠

基隆示範公園 最快月底完工

相關新聞

好暖！老神父求救台灣2萬人報恩 6天捐款1.2億

義大利深受新冠肺炎重創，奉獻台灣一生的81歲義大利籍天主教靈醫會神父呂若瑟求救，激起台灣人報恩熱情。

嚇壞了！熱門景點「多良車站」立牌籲遊客勿進部落

受疫情影響，清明節4天連假，大批遊客出遊散心，台東湧入9萬車次，人潮破12萬人次，其中，南迴熱門景點「多良火車站」人潮累...

基隆老記憶27年吹熄燈號 全家福海鮮樓文化店明最後1天

在基隆經營已經27年頭的全家福海鮮樓文化店，店家官方網業公告，4月8日將是最後一天營業，下台一鞠躬，感謝民眾27年來的支...

基隆新冠肺炎確診3人變6人 1天增3例引市民關注

根據中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布新冠肺炎疫情爆發至今確診個案的地理分布， 基隆市的確診人數今天增...

基隆示範公園 最快月底完工

基隆市長林右昌昨視察安樂3期社區公園周邊環境改善工程時說，這座公園將成為示範公園，指示高規格要求品質，公園空間多元規劃，增設迴旋座、轉轉樂、攀爬網等共融式遊具，還有成人體健設施，預計最快月底完工，市府評估未來完工開放，不只周邊居民會喜歡，外地民眾也會慕名而來。

秋行軍蟲 綠島現蹤…農委會：加強巡檢 主動通報

秋行軍蟲去年6月入侵台東後，偷偷在台東攻城掠地，從最北邊的長濱鄉至最南端的達仁鄉，甚至連離島綠島鄉都有牠的蹤影。農政單位呼籲農友如有發現應主動通報，及早因應防治蟲害。

照顧長者 台東87文健站不中斷

台東縣部落文化健康站是各部落長輩日常生活重要場域，為讓部落長者每天能到文健站用餐、學習、互動，台東縣長饒慶鈴昨天視察太麻鄉及金峰鄉兩處文健站，向長者承諾縣府會積極做好防疫，讓逾2500位長者供餐、學習不中斷。

防疫自保祭優惠 民眾戴口罩買麵包打9折吃牛排送洋蔥圈

民眾逛夜市邊走邊吃，擠爆人潮，中央擔心成為防疫破口。宜蘭有業者為了保護自己跟客人，祭出戴口罩上門享優惠，東門夜市一家牛排...

小兒麻痺者捐款報恩 感謝義大利神父早年沒有放棄他

義大利疫情慘重，來台奉獻超過半世紀的義籍神父呂若瑟焦急求助，喚起台灣人捐款報恩。宜蘭市公所也號召慷慨解囊，今天設立捐款站...

卜蜂在花蓮設養雞場遭抗議 村民憂汙染環境

卜蜂集團計畫在花蓮壽豐鄉樹湖村興建養殖20萬隻蛋雞的養雞場，今天在豐坪牧場舉辦說明會，卻遭到樹湖村民舉布條「拒絕養雞場」...

台東縣87處文健站加強防疫 照顧逾2500老人不中斷

台東縣現有87處部落文化健康站，是各部落長輩日常生活重要場域，為讓部落長者每天都能到文健站用餐、學習、互動，台東縣長饒慶...

影／幾米人偶擦臉擦手 連假後宜蘭知名景點防疫大消毒

清明連假期間，宜蘭各知名景點湧進不少遊客人潮，縣政府擔心成防疫破口，假後上班首日展開環境大消毒，尤其針對遊客數最多「幾米...

熱門新聞

影／姐就是要搭捷運！女未戴口罩強行上車 北捷：依法開罰

好暖！老神父求救台灣2萬人報恩 6天捐款1.2億

害同學跌倒摔斷門牙 清貧女童要賠52萬元！

租5年台鐵7個月就要收回 國際設計大獎優勝夫妻哽咽

臉書粉專「只是堵藍」 成NHK報導散播假訊息個案

基隆新冠肺炎確診3人變6人 1天增3例引市民關注

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。