聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆老記憶27年吹熄燈號 全家福海鮮樓文化店明最後1天
在基隆經營已經27年頭的全家福海鮮樓文化店，店家官方網業公告，4月8日將是最後一天營業，下台一鞠躬，感謝民眾27年來的支持，但店家十分低調，對於吹熄燈號沒有進一步說明。
店家在臉書公告，盡管不捨與嘆息，明天最後一天營業，想念蝦鬆、鮮蝦粉絲煲、活龍蝦生魚片、椒鹽元蹄的朋友，想想來說聲「哈囉」的朋友，8日前都還有營業。
全家福海鮮樓創1994年，是不少基隆人的記憶，有的老顧客從小吃到大，也有不少民眾在此結婚宴客，海鮮料理相當道地，尤其蝦鬆、鮮蝦粉絲煲、活龍蝦生魚片等招牌菜很受歡迎。
店家感謝顧客、廠商、社團27年來的支持，很榮幸在基隆用道道經典佳餚與大家培養深厚的感情，盡管是不捨與嘆息，但不散的宴席在此告一段落，全家福海鮮樓文化店在基隆寫下27年輝煌的歷史。今天店家仍然有營業，店家人員十分低調，沒有說明原因。
林姓老顧客表示，可能是因為大環境影響，加上近來新冠肺炎影響，讓業者難以苦撐，生意大受影響。他回憶，以前不少基隆人會選在這裡辦結婚桌，因為海鮮很有名，場地也不錯，整間餐廳都坐得滿滿的。還有不少警察、警友會、社團也都會在這裡宴客。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言