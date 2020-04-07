嚇壞了！熱門景點「多良車站」立牌籲遊客勿進部落
受疫情影響，清明節4天連假，大批遊客出遊散心，台東湧入9萬車次，人潮破12萬人次，其中，南迴熱門景點「多良火車站」人潮累計也破萬，讓部落當地居民擔心成防疫破口，特別立牌籲請遊客勿進入部落，範圍限制限於車站。
村長郭威坤表示，4天人潮真的很多來到車站，也發現很多人都沒戴口罩，避免有人將新冠肺炎病毒帶進部落，因而感染村民，才會在進入部落轉彎處設置牌示提醒遊客沒有必要，請勿進入部落裡，這幾天觀察大家還都很配合。
他說，原本有意在車站下方入口處就設量測站，給遊客量體溫，但考量到會影響到交通及車站店家生意，就沒有設置，不過，警方有向遊客廣播宣導防疫；雖然之前車站有消毒過，但連假人潮多，目前已向鄉公所申請消毒作業，近日就會噴藥消毒。
「人這麼多，當然會擔心啊！」多良部落林姓村民說，會來車站觀光的絕大部分都是外地人，有沒有發病大家都不知道，萬一有人感染，在這麼多人的地方趴趴走，那後果不堪想像，立牌敬告遊客剛好而已。
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