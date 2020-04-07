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基隆新冠肺炎確診3人變6人 1天增3例引市民關注

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆新冠肺炎確診3人增為6人，1天增3例引民眾關注。記者游明煌／翻攝
基隆新冠肺炎確診3人增為6人，1天增3例引民眾關注。記者游明煌／翻攝

根據中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布新冠肺炎疫情爆發至今確診個案的地理分布， 基隆市的確診人數今天增為6人，由於昨天還只有3人，一口氣增加3人引起民眾關注。基隆市政府上午表示，對於疫情的狀況，稍後將會有進一步說明。

中央流行疫情指揮中心昨天公布新增10名新冠肺炎確診病例，台灣累計已有373例確診，昨天新增確診的其中3例，都在3月30日搭乘CI011自美國返台班機，目前該班機累計9人確診。

基隆確診人數在3月27日時增加2人，至3月27日時累計3人，市府表示，其中第二、第三例是一家人，第二例是從美國回來的一名婦人，第三例確診是她的先生，都屬境外移入的案件，2人都在外縣市的醫院治療。

對於基隆確診人數一口氣增加3人，目前累計已6人，基隆市衛生局表示，確診人數及狀況都由中央疫情指揮中心公布，稍後會由市長會在市務會議後記者會說明防疫作為。

疫情 基隆 新冠肺炎

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