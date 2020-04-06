防疫自保祭優惠 民眾戴口罩買麵包打9折吃牛排送洋蔥圈

民眾逛夜市邊走邊吃，擠爆人潮，中央擔心成為防疫破口。宜蘭有業者為了保護自己跟客人，祭出戴口罩上門享優惠，東門夜市一家牛排店只要民眾戴口罩消費，送每桌一份洋蔥圈，另有麵包店歡迎民眾戴著口罩買麵包，一律打九折。

「原來戴口罩這麼簡單，就能夠享有優惠」，民眾結帳時，感到意外驚喜，配合防疫竟然也有小確幸。

清明連假民眾湧入夜市人擠人，邊走邊吃邊聊天，讓中央流行疫情指揮中心心驚膽跳，擔心連假後爆發新疫情，建議民眾互動保持社交距離；其實很多業者也很擔心一旦被染病，店面要停業14天，自己跟店員的口罩都戴緊緊。

政府大力宣導逛夜市、上餐廳戴口罩，莫多做交談，但是宣導比不上業者祭出優惠來得實在。

東門夜市有一家牛排店為鼓勵民眾配合防疫，只要戴口罩上門消費就送上每桌一份炸洋蔥圈，為感謝醫療人員、警察及消防人員防疫辛苦，用餐打8折優惠，疫情期間生意還不錯。

另外有民眾到宜蘭知名麵包連鎖店買麵包，結帳時才發現打了9折，店員告知「因為你有戴口罩」，讓買麵包的民眾意外驚喜。業者表示，因配合防疫，取消店面試吃，省下開支回饋消費者，以9折價鼓勵大家戴口罩。