小兒麻痺者捐款報恩 感謝義大利神父早年沒有放棄他

義大利疫情慘重，來台奉獻超過半世紀的義籍神父呂若瑟焦急求助，喚起台灣人捐款報恩。宜蘭市公所也號召慷慨解囊，今天設立捐款站，患有小兒麻痺的王隆德也來捐款，感謝靈醫會的神父醫師早年免費治療他，重拾新人生，從未忘記神父的恩情，如今有機會報恩，很開心。

早年台灣醫療貧瘠，來自義大利的靈醫會神父大多數具醫療專業背景，在台灣創辦澎湖惠民醫院、羅東聖母醫院、丸山療養院、聖嘉民啟智中心及長照中心等機構，救人無數，對窮苦人家醫療不收錢，透過宗教力量安撫人心，目前台灣靈醫會會長呂若瑟神父。

現年65歲的王隆德在宜蘭市公所服務，從小罹患小兒麻痺症，由於家境困難，家人想要放棄他，但聖母醫院的義大利籍醫生神父們鼓勵、治療他，並且以醫療不收費的方式說服家人不要放棄，終於讓他病情獲得改善，看到人生希望。

如果沒有這群有愛心的醫師及神父們，沒有現在的王隆德！他對於神父的恩情一直感念在心，很開心有機會報恩回饋，今天捐出1千元，略盡棉薄之力，盼義大利疫情趕快結束。

「靈醫會挺我們一輩子，這次換我們挺靈醫會。」宜蘭市代會主席林智勇連日來透過群組號召好友捐款，市公所今天成立捐款站就募得150萬元。

市公所表示，捐款站設在宜蘭市公所平安順興樓，宜蘭市公所仁愛基金專戶受理募款至本月14日，再轉交天主教靈醫會透過國際管道購買N95口罩等防疫物資，援助義大利醫療機構，民眾也可以將款項直接匯款給天主教靈醫會得募款帳戶。