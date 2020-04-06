卜蜂在花蓮設養雞場遭抗議 村民憂汙染環境

卜蜂集團計畫在花蓮壽豐鄉樹湖村興建養殖20萬隻蛋雞的養雞場，今天在豐坪牧場舉辦說明會，卻遭到樹湖村民舉布條「拒絕養雞場」抗議，認為會汙染環境。縣府農業處表示，業者合法興建，已收到民眾反對聲音，會再審慎處理。

近百名樹湖村民今天舉「拒絕養雞場」、「反對設置養雞場」等標語到說明會場，認為樹湖村天然環境會被養雞場的排放問題破壞。現場也有多名東華大學教授與學生關心。

東華大學自然資源與環境學系教授孫義方表示，樹湖村靠山，由於土石遇雨易鬆動，水保局花2億元施作櫻花、桐花步道，山上還有以前挖石綿玉石舊址，原本要發展觀光，現在卻要發展高汙染事業。

孫義方說，花蓮目前沒有處理相關廢棄物廠商，業者卻大力宣傳養雞設備先進、雞隻健康，在環境問題上隻字不提，讓在地居民很擔心被汙染，尤其東華大學離養雞場不遠，最擔心爆發禽流感。

卜蜂公司花蓮場長吳勝裕說，公司首度在東部壽豐鄉設置養雞場，在壽豐豐坪村的種雞場與村民經過多次溝通，現在已到向縣府申請登記的最後階段，希望樹湖村民能理解，會持續溝通。