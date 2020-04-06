4頭水牛未掛耳標 縣長饒慶鈴舉報後飼主領回掛耳標

台東縣長饒慶鈴日前利用清明連假下鄉跑行程時，途中發現有一群水牛未掛耳標在路旁閒晃，擔心影響路人安危，饒慶鈴主動舉報並交辦，台東縣農業處長許家豪今天上午帶人將4頭水牛「管收」暫時安置，下午飼主就領回並為牛釘掛耳標。

日前台東才發生第二起婦人開車撞牛死亡案例，至今查不到肇事牛的飼主。

縣府農業處長許家豪表示，縣長饒慶鈴日前因公務下鄉到關山視察業務及了解民情，發現臨路的關山大排內有4頭水牛閒晃，因清明連假，大批遊客蜂擁到縱谷各鄉鎮旅遊，擔心水牛萬一跑到馬路上，恐危及路人安全，因此打電話給他，要他務必盡快處理。