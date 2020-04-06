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4頭水牛未掛耳標 縣長饒慶鈴舉報後飼主領回掛耳標

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴日前利用清明連假下鄉跑行程時，途中發現一群水牛未掛耳標在路旁閒晃，她主動舉報，縣府農業處人員今天上午將4頭水牛移到私人牧場安置。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴日前利用清明連假下鄉跑行程時，途中發現一群水牛未掛耳標在路旁閒晃，她主動舉報，縣府農業處人員今天上午將4頭水牛移到私人牧場安置。圖／台東縣政府提供

台東縣長饒慶鈴日前利用清明連假下鄉跑行程時，途中發現有一群水牛未掛耳標在路旁閒晃，擔心影響路人安危，饒慶鈴主動舉報並交辦，台東縣農業處長許家豪今天上午帶人將4頭水牛「管收」暫時安置，下午飼主就領回並為牛釘掛耳標。

日前台東才發生第二起婦人開車撞牛死亡案例，至今查不到肇事牛的飼主。

縣府農業處長許家豪表示，縣長饒慶鈴日前因公務下鄉到關山視察業務及了解民情，發現臨路的關山大排內有4頭水牛閒晃，因清明連假，大批遊客蜂擁到縱谷各鄉鎮旅遊，擔心水牛萬一跑到馬路上，恐危及路人安全，因此打電話給他，要他務必盡快處理。

許家豪說，今天恢復上班的首日，一早他就率隊前往現場，果然有4隻水牛在關山大排內閒晃，由於牛隻未掛耳標，又沒有飼主出現，因而先將4頭水牛載到卑南鄉某處牧場暫時安置，但今天下午2點左右飼主出面，經宣導縣府正推動「牛隻須掛耳標」政策，飼主當場為4頭水牛掛耳標後領回。

台東縣長饒慶鈴日前利用清明連假下鄉跑行程時，途中發現一群水牛未掛耳標在路旁閒晃，她主動舉報，縣府農業處人員今天上午將4頭水牛移到私人牧場安置。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴日前利用清明連假下鄉跑行程時，途中發現一群水牛未掛耳標在路旁閒晃，她主動舉報，縣府農業處人員今天上午將4頭水牛移到私人牧場安置。圖／台東縣政府提供

饒慶鈴 台東 連假

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