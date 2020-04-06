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卜蜂擬在花蓮設置養雞場 村民憂衝擊環境

中央社 / 花蓮縣6日電

花蓮壽豐鄉樹湖村2公頃土地，業者計畫興建自動化科技養雞場，今天舉辦說明會。村民擔憂將對環境帶來衝擊，舉布條表達「拒絕養雞場」；縣府農業處表示，聽見民眾聲音，會慎重處理。

卜蜂集團計畫在花蓮壽豐鄉樹湖村興建一座20萬隻蛋雞的養雞場，豐坪村設置2.5萬隻種雞養雞場已完成95%。今天上午業者選在豐坪牧場召開說明會。

樹湖村民近百人高舉「拒絕養雞場」、「反對設置養雞場」等標語到場表達訴求，認為樹湖村風景優美、大家有機栽種，尤其附近幾個村莊的水源保護區，若設置養雞場的排放等問題恐會毀了當地的好環境。

樹湖村長彭榮華說，此案於民國107年6月土地買賣交易完成，業者卻未尊重村民多溝通，3月31日收到開會通知，立即回文表達村民的訴求，要求改期於4月21日於樹湖村活動中心召開，不料卻遭駁回仍舉辦今天的「說明會」。

現場樹湖村民認為舉辦地點不在村內未受尊重，表達訴求後即全部離去。

到場關心的東華大學自然資源與環境學系教授孫義方受訪表示，「業者計畫的蛋雞的養雞場，未來是否水洗、蛋可能會破，都需要用水，水從哪裡來？污水如何排放？雞糞如何處理等都沒說明」。

花蓮目前無處理相關廢棄物廠商，而業者卻先宣傳養雞設備如何先進、雞隻多麼健康，這是食安問題，環境問題卻完全不著墨，在地居民擔憂的是後者。尤其東華大學距離養雞場不遠，最擔心禽流感，已有前例發生人傳人疫情。

孫義方說，樹湖村靠近山邊，當地居民反映過只要時雨量達50、60毫米就會沖刷成土石流，水保局斥資新台幣2億元做櫻花步道、桐花步道，上方還有瀑布，也是早年挖石綿玉石的舊址，原先計劃發展觀光，現竟發展高污染事業。

東華大學社會參與中心主任顧瑜君表示，此會議進行之時現場並沒有任何一樹湖村民出席參與，這場說明會理應算是流會，至多只能稱為「溝通會」。

卜蜂公司花蓮場長吳勝裕會後受訪表示，壽豐鄉的養雞場是公司首度在東部設置，豐坪村的種雞場也是經過與村民多次溝通，如今到向縣府申請牧場登記的最後階段；希望樹湖村民也能理解，也會持續與村長溝通。

花蓮縣政府農業處漁牧科長黃耀興表示，業者必須經鄉鎮公所、縣政府等包括環保單位，會針對排放口查核而發放許可證，全部合法通過後才會准予登記設置牧場。

東華大學 牧場 禽流感

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