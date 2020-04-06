提高防疫標準 基宜縣市搭公車要戴口罩

因應全球武漢肺炎持續延燒，基隆市政府與宜蘭縣政府今天起規定眾搭乘市區公車都要戴口罩，否則可拒載，違法搭車者可依傳染病防治法，裁罰新台幣3000元到1萬5000元。

林右昌3日曾表示，配合中央流行疫情指揮中心宣布搭乘大眾運輸工具（鐵、公路）應全面佩戴口罩，基隆市也提高防疫標準，推動民眾搭乘市公車或計程車要強制戴口罩，並於6日起開始實施。

為了解實施上路首日情況，林右昌上午前往二信循環站視察市民搭乘公車情形。

基隆市有一名高中生聲稱因沒有看新聞，不知道基隆市今天起搭公車要強制戴口罩，一度被司機拒載，還好後來經管道取得口罩後順利上車，但上學已遲到。

林右昌受訪時說，基隆市從今天起強制要求必須戴口罩才能搭乘公車、計程車，所有市府員工也一律戴口罩上班，主要原因就是最近境外移入的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案非常多，一定要提高警覺，否則只要一鬆懈就可能前功盡棄。

林右昌表示，經上午的觀察，搭乘公車的市民們都非常遵守規定，都有戴口罩。

媒體問到，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天要求，清明連假曾出入人潮擁擠場所民眾自主健康管理14天、戴口罩，儘量在家上班。林右昌對此回應，中央如何規範，基隆市政府就怎麼做。

針對有些公家機關實施彈性上下班，以利通勤分流。林右昌表示，只要對防疫有益的政策和做法，市府都會納入評估；不過就目前來說，他已從今天起指示，市府員工都必須戴口罩上班，以及保持社交距離等防疫措施；至於是否也跟進實施彈性上下班，市府會先評估後再視狀況決定。

宜蘭縣政府今天也表示，縣轄市區公車配合防疫政策，即日起民眾搭乘大眾運輸工具務必全程戴口罩，勸導不聽者可依法拒載，甚至開罰。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛告訴中央社記者，縣府本來就實施彈性上下班制，讓員工可於上午8時或9時上班；與民眾可能直接接觸的相關縣府第一線員工，現在也規定執勤時要戴上口罩，提升防疫標準。