台東縣87處文健站加強防疫 照顧逾2500老人不中斷

台東縣現有87處部落文化健康站，是各部落長輩日常生活重要場域，為讓部落長者每天都能到文健站用餐、學習、互動，台東縣長饒慶鈴要求各文健站務必加強防疫，確保對全縣逾2500位老人的照顧、服務不中斷。

饒慶鈴今天視察太麻里及金峰鄉兩處文健站探望長輩們，今天上午9點30分先抵太麻里鄉金崙文化健康站，與長者們一起玩桌遊，隨後11點多到金峰鄉嘉蘭文健站，贈送示範口罩套的使用，也為長者們的午餐打菜。

台東縣政府原民處表示，今年縣府積極向中央爭取增設文健站，獲原民會核定新設置20站文化健康站，全縣文健站總數達87站，每天陪伴服務約2500餘位部落長者，居全台之冠。

文健站開站時間為每周一到五，提供營養餐食、安排心靈課程、健康操、文康等活動，同時推動老幼共學，以促進部落文化傳承，也是部落老人家與老友聊天打發時間的好去處。

72歲的胡金妹說，能到文健站跟老朋友聊聊天，是她的日常，也是她每天生活中最快樂的事。

縣府原民處表示，面對疫情，因部落長者都期待能到文健站活動筋骨，文健站每天都會進行內外消毒，人員進出量體溫及要求長者戴口罩，有文健站社工表示，樂見老人家能到文健站活動，代表老人家身體仍硬朗，更讓人放心。