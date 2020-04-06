快訊

拒付3萬隔離費！ 台女成首位遭南韓遣返外國人

廝殺激烈 英國餐飲外送業者「戶戶送」退出台灣

基市首座共融式公園 最快月底可完工

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌（右二）今視察安樂3期社區公園環境改善工程，園內增設盪鞦韆等共融式遊具，工程最快在本月底完工。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右二）今視察安樂3期社區公園環境改善工程，園內增設盪鞦韆等共融式遊具，工程最快在本月底完工。圖／基市府提供

基隆市政府發包改善安樂3期社區公園環境，設置迴旋座、轉轉樂、攀爬網等共融式遊具，最快本月底完工。基隆市長林右昌視察工地時說，這座共融式公園是基隆市示範公園，不只周邊居民和小朋友會喜歡，外地民眾也會慕名而來，一定要高規格要求品質。

安樂3期社區公園周邊環境改善工程去年4月12日開工，總經費為1725萬元，內政部營建署補助1120萬元，基市府自籌605萬元。施工項目包括南側公園改善、公園步道串聯、簡易槌球場地坪改善、網球場舖面改善。

教育處表示，今年3月底施工進度已達86.7%，預計最快這個月底可完工。公園除原有涼亭等設施， 還運用地形特色設計地景式滑梯、沙坑、盪鞦韆、蹺蹺板、攀爬網、迴旋座和轉轉樂遊具，另有多種適合成人使用的體健設施。

林右昌今天上午由教育處長林祝里、體育場長郭台英陪同，前往安樂3期社區視察公園環境改善工程現況，要求監造單位注意場域地墊、鋪面等設施，以及綠美化植栽、洩排水功能等細節，如期如質完工。

林右昌說，市府向中央爭取到1100多萬經費，打造共融式公園，未來將是基隆市示範公園。公園內的兒童遊戲場設施開放使用，相信不只周邊居民與小朋友會來遊玩，社區外慕名而來的人也會更多，屆時希望民眾要共同愛惜設施與環境。

基隆 林右昌 綠美化

延伸閱讀

影／高中生沒口罩不能搭公車 9點半多還在車站乾著急

防連假出遊潮讓疫情升溫 基市府員工6日起戴口罩上班

不同步雙北基隆給緩衝期 林右昌：6日起搭公車強制戴口罩

陳時中宣布搭捷運戴口罩 林右昌：台北市要有區域聯防

相關新聞

宜蘭傳藝放陳時中防疫立牌出包 全聯基金會致歉「我們做錯了」

宜蘭傳藝園區加強防疫，經營園區的善美的文化藝術基金會為讓遊客保持距離，製作順時中人形立牌放在座位旁當成間隔，讓「阿中部長...

台東縣87處文健站加強防疫 照顧逾2500老人不中斷

台東縣現有87處部落文化健康站，是各部落長輩日常生活重要場域，為讓部落長者每天都能到文健站用餐、學習、互動，台東縣長饒慶...

影／幾米人偶擦臉擦手 連假後宜蘭知名景點防疫大消毒

清明連假期間，宜蘭各知名景點湧進不少遊客人潮，縣政府擔心成防疫破口，假後上班首日展開環境大消毒，尤其針對遊客數最多「幾米...

台東2消防隊員腹瀉初驗陰性 仍要居家隔離14天

台東縣消防局某消防分隊2名消防員，2日出現發燒拉肚子現象，數個分隊一度封隊近24小時，2人無旅遊史和接觸史，經採檢為陰性...

清明連假後台東縣府加強防疫 洽公民眾未戴口罩禁入

因應清明節4天連假大量遊客湧入台東縣，擔心疫情因人群移動出現破口，台東縣政府繼3月2日實施民眾及府內員工入府前量體溫政策...

花蓮東大門夜市今全面消毒 市公所憂人力不足

新冠肺炎疫情嚴峻，清明連假卻有許多遊客到花蓮市區觀光，其中東大門夜市列入中央提醒前往特定景點要保持適當距離並戴口罩景點之...

影／高中生沒口罩不能搭公車 9點半多還在車站乾著急

基隆市政府規定今天起搭乘大眾運輸工具、計程車都要戴口罩，否則司機可拒載，違規上車者開罰。市長林右昌上午到仁二路公車循環站...

綠島蘭嶼亂丟垃圾 擬錄影開罰

台東縣離島綠島、蘭嶼鄉近年來觀光蓬勃發展，每年吸引旅客逾50萬人次，但部分遊客及少數鄉民亂丟垃圾也引人詬病。不僅造成環境髒亂，也影響當地生態，甚至汙染海洋，恐導致海龜、鯨豚誤食塑膠袋死亡，台東縣環保局正研擬取締開罰。

張建榮續掌宜黨部 林姿妙受惠多

宜蘭縣長林姿妙親自懇請議長張建榮，繼續接掌國民黨縣黨部主委，終獲圓滿結果。地方人士認為，林姿妙有意爭取縣長連任，還需議長...

台電甄選技術人員 花工6人錄取

台電每年會針對東部高中職學生甄選技術人員，除給予4萬元獎學金，未來還能成為正式員工。今年花蓮高工6名學生錄取，正取土木建...

古蹟旁設立體停車場 居民盼有優惠

基隆市「大基隆歷史場景再現計畫」，位於祥豐街的基隆要塞司令部復舊工程已進入議價階段，因應未來觀光人潮，市府交通處在司令部旁的國有地，發包興建4層樓的立體停車場，可停放300多輛車，滿足遊客和當地住戶停車需求。

連假結束台東人兩樣情 民憂疫情觀光業擔心4月商機

清明4天連假今天結束，遊客及返鄉民眾陸續返回西部，大量遊客湧入台東，雖然讓台東的旅宿與餐廳業者開心，但隨著遊客離開，台東...

熱門新聞

口罩網購兩次沒中籤在造謠？ 北市府秘書林珍羽致歉：會反省

曾到11景點 新北：學生、公務員自主健康管理14天

宜蘭傳藝放陳時中防疫立牌出包 全聯基金會致歉「我們做錯了」

連假結束台東人兩樣情 民憂疫情觀光業擔心4月商機

國道服務區人潮腰折 攤商嘆：真的就是下車尿尿

雪霸翠池邊竟留兩處餘燼 山友痛罵：這種人沒資格登山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。