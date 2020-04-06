基市首座共融式公園 最快月底可完工

基隆市政府發包改善安樂3期社區公園環境，設置迴旋座、轉轉樂、攀爬網等共融式遊具，最快本月底完工。基隆市長林右昌視察工地時說，這座共融式公園是基隆市示範公園，不只周邊居民和小朋友會喜歡，外地民眾也會慕名而來，一定要高規格要求品質。

安樂3期社區公園周邊環境改善工程去年4月12日開工，總經費為1725萬元，內政部營建署補助1120萬元，基市府自籌605萬元。施工項目包括南側公園改善、公園步道串聯、簡易槌球場地坪改善、網球場舖面改善。

教育處表示，今年3月底施工進度已達86.7%，預計最快這個月底可完工。公園除原有涼亭等設施， 還運用地形特色設計地景式滑梯、沙坑、盪鞦韆、蹺蹺板、攀爬網、迴旋座和轉轉樂遊具，另有多種適合成人使用的體健設施。

林右昌今天上午由教育處長林祝里、體育場長郭台英陪同，前往安樂3期社區視察公園環境改善工程現況，要求監造單位注意場域地墊、鋪面等設施，以及綠美化植栽、洩排水功能等細節，如期如質完工。

林右昌說，市府向中央爭取到1100多萬經費，打造共融式公園，未來將是基隆市示範公園。公園內的兒童遊戲場設施開放使用，相信不只周邊居民與小朋友會來遊玩，社區外慕名而來的人也會更多，屆時希望民眾要共同愛惜設施與環境。