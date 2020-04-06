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影／幾米人偶擦臉擦手 連假後宜蘭知名景點防疫大消毒
清明連假期間，宜蘭各知名景點湧進不少遊客人潮，縣政府擔心成防疫破口，假後上班首日展開環境大消毒，尤其針對遊客數最多「幾米公園」、「丟丟噹廣場」人氣景區，民眾最常拍照觸摸的人偶、停歇座椅及手把等消毒重點，每個細節都不放過。
縣政府在景點透過廣播或告示牌，宣導保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離，提醒民眾戴口罩。縣政府今天在連假後上班首日，立即展開全縣各風景區環境大消毒，除了用大面積噴劑消毒，也請人工擦拭細微末節的地方，確保遊客健康安全。
縣府工商旅遊處表示，全縣各風景區第一線服務人員皆配戴口罩，每天也都會有環境清潔消毒，針對門把、按鈕等接觸點加強擦拭；另外各園區也提供充足的洗手設備、勤洗手宣導，進入風景區室內空間前須先量額溫，並以實名制管控人數。
避免群聚傳播風險，縣政府已宣布首度停辦21年的宜蘭綠色博覽會，改以開放武荖坑永續樂園戶外空間，免費參觀，總量管制遊客人數上限500人。
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